الرياضة الملاكم “فيوري”يصل الرياض لنزال “أشرس رجل”

البلاد- الرياض وصل الملاكم البريطاني، تايسون فيوري إلى الرياض؛ استعدادًا لخوض النزال التاريخي أمام الملاكم الفرنسي فرانسيس نغانو، الذي سيقام يوم 28 أكتوبر الجاري بمنطقة بوليفارد هول، في موسم الرياض 2023. ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، فيديو عبر حسابه على منصة “إكس”، لوصول فيوري” وعلق عليه قائلاً: “تايسون وصل ومستعد لمواجهة نغانو.. احجزوا تذاكركم ولا يفوتكم نزال تاريخي في افتتاح موسم الرياض 2023”. وأعرب الملاكم البريطاني عن سعادته بالوصول إلى المملكة العربية السعودية، مبيناً أنها المرة الثالثة التي يزور فيها المملكة في السنوات الأخيرة، وشدد على أن السعودية بلاد رائعة وسعيد بخوض نزال ملاكمة في الرياض. وق طرحت تذاكر حضور النزال التاريخي بين تايسون فيوري بطل العالم في الوزن الثقيل، ونغانو الذي سيقام يوم 28 أكتوبر الجاري بمنطقة بوليفارد هول، وفقاً لقواعد الملاكمة الرسمية من عشر جولات، يعتمد الحكام فيها نظام العشر نقاط. ويحتفي موسم الرياض بإطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري، ويستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى عاصمة المملكة العربية السعودية خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة الآلاف من الحفلات الموسيقية، والمعارض، وتجارب تناول الطعام، وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.