القادسية يختتم معسكر قطر بثنائية في شباك السيلية

الدمام-البلاد
فاز فريق القادسية على نظيره السيلية القطري بنتيجة 2-1، وذلك في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم أمس الثلاثاء على ملعب أكاديمية سباير ، في ختام معسكر الفريق القدساوي بالدوحة.
تقدم القادسية أولا عبر لوسيانو فييتو في الدقيقة 13 ، ثم ادرك السيلية التعادل قبل نهاية الشوط الأول، بعدها سجل محمد الصيعري الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 89.
وتعد تجربة السيلية هي الودية الثانية للفريق في معسكر قطر بعد تجاوز فريق لوسيل في المباراة الأولى ،بنتيجة هدف مقابل لاشيء سجله اللاعب فيتو.
وعمد مدرب الفريق روبي فاولر الى اللعب بتشكيلتين مختلفتين، لاعطاء الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة للوقوف النهائي على جاهزيتهم لخوض ماتبقى من مباريات دوري يلو للدرجة الاولى حيث سيواجه القادسية فريق الخلود بعد عودة الدوري المتوقف حاليا للدوران من جديد.
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