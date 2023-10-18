“الصحة”: 3 إجراءات لمن تعرض للدغة “البق”

البلاد ــ جدة

أوضحت وزارة الصحة، الطريقة الأفضل للتصرف في حال التعرُّض ل اللدغ من بق الفراش.

وأضافت الوزارة عبر حسابها التوعوي “عش بصحة”، أن بق الفراش حشرة طفيلية صغيرة تتغذى على دم الإنسان أو الحيوان خلال فترة نومهم، وتنتشر غالباً في الأماكن التي يتواجد وينام فيها الأشخاص، مثل الفنادق والشقق والحافلات والقطارات.

ولفتت إلى أنه عند الإصابة بلدغات بق الفراش يجب في تلك الحالة تجنُّب خدش المنطقة ووضع المستحضرات المطهرة، وقطع قماش باردة للمساعدة في تخفيف الحكّة، وعدم خدش اللدغات لتجنُّب الإصابة بالعدوى.

وتابعت، أن بق الفراش لا ينشر الأمراض، لكن قد يكون مصدر إزعاج بسبب الحكّة؛ مما يؤدي إلى خدوش تزيد فرص العدوى الجلدية.

ووفق الوزارة، تتضمن أعراض اللدغ بتلك الحشرة، حكة واحمراراً في الجلد، وبقعاً من الدم على مفارش السرير، ووجود آثار لها في المناطق المكشوفة من الجسم (الوجه والرقبة والذراعين).