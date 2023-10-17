وزارة العدل: ترجمة 500 ألف جلسة قضائية عن بُعد

جدة : البلاد

أعلنت وزارة العدل عن ترجمة أكثر من 500 ألف جلسة قضائية عن بُعد عبر مركز الترجمة الموحد، وذلك منذ إطلاقه، فيما بلغ عدد الجلسات المترجمة خلال العام الجاري 2023 أكثر من 72 ألف جلسة.

وقالت الوزارة أن المركز يمكّن غير الناطقين باللغة العربية من إمكانية المرافعة والتحدث بغض النظر عن الحواجز اللغوية أثناء الجلسة القضائية من خلال 64 مترجماً لـ47 لغة أجنبية، حيث يتم تهيئة المترجمين بحسب نوع الدعوى المرفوعة وتدريبهم على تقديم ترجمة دقيقة للمستفيدين وفهم المصطلحات القضائية الشائعة المستخدمة في المحاكم السعودية.

وأوضحت الوزارة أن المركز مزود بتقنيات متطورة؛ حيث تجري الترجمة عن بعد بالصوت والصورة وبسرية تامة عبر نظام التقاضي الإلكتروني من خلال الربط بين المركز والمحكمة والسجون.

وبينت الوزارة أنه عند إعلان الحكم من قبل القاضي، يمكن للأطراف غير الناطقة باللغة العربية معرفة الحكم على الفور من خلال المترجم، ومن ثم يكونون على دراية بالخطوة التي يتعين عليهم اتخاذها.

وأشارت الوزارة إلى أن طلب الخدمة يتم بطريقة سهلة ومباشرة؛ إذ يمكن الحصول عليها من خلال صحيفة الدعوى عبر منصة ناجز najiz.sa.