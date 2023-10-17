الرياضة نفاد الدفعة الأولى من تذاكر كأس آسيا 2023

البلاد- جدة أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 في قطر، نفاد الدفعة الأولى من تذاكر مباريات البطولة القارية، مع بيع أكثر من 150 ألف تذكرة خلال الأيام الأولى من انطلاق المبيعات. وشهدت المبيعات إقبالاً واسعاً من المشجعين من كافة أرجاء القارة، الذين سارعوا إلى شراء تذاكر الدفعة الأولى، التي أصدرتها اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، التي ستقوم بإصدار المزيد من التذاكر خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتصدرت قطر والسعودية والهند الدول الأكثر شراء للتذاكر على مستوى العالم، وبلغ العدد الإجمالي للمبيعات 81,209 تذاكر خلال الساعات الـ 24 الأولى من إعلان منظمي البطولة انطلاق المبيعات في 10 أكتوبر الجاري. ومن المقرر أن يتنافس 24 منتخباً من قارة آسيا في جوهرة البطولات القارية، التي تشهد انطلاق صفارة 51 مباراة في 9 ملاعب مشيدة وفق أعلى المواصفات العالمية، وذلك خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024، حيث تستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة، بعد أن نجحت في تنظيم البطولة المرموقة مرتين من قبل، وذلك في عامي 1988 و2011. وتقام مباراة افتتاح كأس آسيا 2023 بين منتخب قطر الدولة المضيفة والمدافعة عن اللقب ومنتخب لبنان، على استاد لوسيل المونديالي، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية ما يقارب 88 ألف مقعد، ومن المقرر أن يستضيف أيضاً نهائي البطولة الآسيوية المرتقبة. وكان استاد لوسيل الشهير، الذي يقع في مدينة لوسيل العصرية، شهد المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا. جدير بالذكر، أن كل تذاكر مباريات كأس آسيا 2023 ستتوفر على شكل تذاكر رقمية، يمكن تقديمها كتذاكر إلكترونية على الهاتف الجوال. وسيتمكن المشجعون من تنزيل التذاكر إلى محافظهم الرقمية، ويعني ذلك عدم الحاجة إلى اتصال هواتفهم بشبكة الإنترنت أثناء تواجدهم في الاستادات. وتسهم هذه الخطوة في توفير تجربة سهلة وخالية من استخدام الورق، ما يؤكد التزام قطر باستضافة بطولة مستدامة تراعي متطلبات المحافظة على البيئة، أما بالنسبة للمشجعين الذين يرغبون بإعادة بيع تذاكرهم، فبإمكانهم القيام بذلك من خلال منصة إعادة بيع التذاكر الرسمية للبطولة.