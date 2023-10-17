ميسي “حسم” جائزة الكرة الذهبية 2023 بالفعل!

زعمت وسائل إعلام صادرة اليوم الثلاثاء، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي (36 عامًا) مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، قد حسم جائزة الكرة الذهبية لعام 2023 الحالي.

وأكّدت يومية ديلي ميل (Daily mail) البريطانية، أن مسئولين من مجلة فرانس فوتبول (France football) الفرنسية، أبلغوا ميسي أنه فاز بالجائزة بالفعل.

وزادت ديلي ميل، بأن ميسي تلقى اتصالًا من المجلة -الجهة المانحة للجائزة- من أجل الاستعداد لجلسة تصوير خاصة سيتم عقدها بالأيام المقبلة في ميامي.

فوز ميسي بكأس العالم قطر 2022 مع الأرجنتين، وضعه في صدارة لائحة ترشيحات الكرة الذهبية 2023، وينافسه النرويجي إيرلينغ هالاند من مانشستر سيتي.

يمتلك ميسي الرقم القياسي في الكرة الذهبية، حيث حصد الجائزة 7 مرّات، ويسعى لإضافة الكرة الثامنة في حفل فرانس فوتبول يوم 30 أكتوبر الجاري بباريس.