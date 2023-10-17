“منشآت” تطلق أسبوع الإبتكار

البلاد – الرياض

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، أمس، فعاليات أسبوع الابتكار 2023م في مركز “ذكاء”، برعاية هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وبمشاركة أكثر من 30 جهة من القطاعين العام والخاص.

وتضم فعاليات الأسبوع ورش عمل وقصص نجاح تقدمها العديد من المنشآت الابتكارية، وجلسات حوارية عن فرص السوق السعودي، التي تقدمها مجموعة من الشركات المحلية المتخصصة، بالإضافة إلى الجلسات الاستشارية الفردية التي تقدمها الجهات الحكومية لرواد ورائدات الأعمال في القطاعات المختلفة.

وخُصص أسبوع الابتكار فعالياته لكافة مجالات الإبتكار التجاري، حيث تمحّورت حول الأولويات الوطنية الأربع للبحث والتطوير والابتكار في العلوم والتقنية، مثل: ابتكارات صحة الإنسان، وأولوية ابتكارات استدامة البيئة، وأولوية ابتكارات الطاقة والصناعة، إضافة إلى أولوية ابتكارات اقتصاديات المستقبل، وهي ابتكارات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمدن الذكية، وابتكارات الفضاء، والدرونز والروبوتات، كما يسلّط الأسبوع الضوء على مجالين صاعدين للابتكار التجاري، وهما الابتكار في مجال الثقافة، والابتكار في نماذج وأنماط الأعمال التجارية. ويركز هذا المشروع على بناء علاقات عملية مستدامة بين رائدات ورواد الأعمال المبتكرين والمنشآت الابتكارية الصغيرة والمتوسطة، وبين جهات القطاع العام والخاص وغير الربحي، والقادرة على تقديم الخدمات والفرص الداعمة للابتكار، تسريعاً لوتيرة ضخّ المزيد من الإبتكارات التجارية محلياً.