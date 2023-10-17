شاهد.. أهداف مباراة مصر والجزائر (1-1)

تعادل منتخبا مصر والجزائر لكرة القدم بهدف في كل شبكة أمسية الاثنين، في مباراة دولية وديّة أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.



احتضن المبارة ملعب (هزاع بن زايد) بنادي العين، وسط حضور جماهيري كبير قارب 25 ألف مشجّع، وبإدارة الحكم الإماراتي يحيى الملا.

الحكم الملا أشهر البطاقة الحمراء في وجه ظهير أيمن منتخب مصر، محمد هاني، في الدقيقة 27 إثر تدخّل متهور ضد الجزائري أحمد توبة.

وافتتح المنتخب المصري التهديف في الدقيقة 62 من الشوط الثاني، إثر ركلة حرة غير مباشرة حوّلها حمدي فتحي بالرأس إلى الشباك.

واصل المنتخب الجزائري ضغطه الهجومي وأدرك التعادل في الدقيقة الثالثة بعد التسعين عبر البديل إسلام سليماني، من ضربة رأس قوية.

شاهد أهداف الجزائر ومصر 1-1