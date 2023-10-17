سعودي يحصد جائزة «كينيث إم هابر» للإنجازات المتميزة

البلاد ــ الرياض

حصل زيد بن سليمان العجلان المبتعث من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز مرشح الدكتوراه في الهندسة المدنية والبيئية بجامعة كيس ويسترن ريزيرف بالولايات المتحدة الأمريكية على جائزة “جائزة كينيث إم هابر” للعام 2022 – 2023 التي تُمنح للطلاب الذين يحققون إنجازات متميزة في كل من الأوساط الأكاديمية والبحثية.

وكان العجلان قد حصل على “جائزة روي هارلي” في العام الدراسي السابق 2021 – 2022، التي تخص طلاب الدراسات العليا الواعدين والمتميزين، إضافة إلى مشاركته في تدريس بعض المحاضرات المعملية في الجامعة في مرحلة البكالوريوس، ورئاسته منظمة الدراسات العليا التي تخدم طلابها في كلية الهندسة المدنية من عام 2022 حتى الآن.



وسبق للمبتعث العجلان تسجيل عدة مشاركات بحثية في مجلات علمية ومؤتمرات، كما أن جزءًا من رسالته في مرحلة الدكتوراه مدعوم من قسمه لتميز بحثه، إذ ركزت على الاستدامة البيئية التي من خلالها يتم تطوير خصائص وتقوية التربة باستخدام دمج بين البكتيريا والفطريات النافعة، والجانب الآخر استخدام الاستشعار عن بعد عن طريق الأقمار الصناعية لتتبع أماكن تآكل التربة.

بدوره، أعرب المبتعث زيد بن سليمان العجلان عن شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما يجده الطلبة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي من دعم وتشجيع، لافتاً إلى دور الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا في متابعة وتذليل الصعوبات، مشيراً إلى أن توالى المنجزات الأكاديمية والبحثية للطلبة السعوديين ضمن البرنامج يبرهن على ذلك.