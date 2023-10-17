ريال مدريد يفاوض “جوبي” شقيق بيلينغهام!

ذكرت وسائل إعلام الثلاثاء أن نادي ريال مدريد الإسباني، فتح قنوات الاتصال مع سندرلاند الإنجليزي، للتعاقد مع لاعب الوسط الشاب، جوبي بيلينغهام (18 عامًا).

جوبي هو الشقيق الأصغر لجودي بيلينغهام نجم ريال مدريد، الذي انتقل إليه بداية الموسم الجاري (2023-2024) من بوروسيا دورتموند، مقابل 103 ملايين يورو.

وبحسب يومية ديلي ميل (Daily mail) البريطانية، يهدف ريال مدريد للجمع بين الشقيقين بفريق واحد، وقد أرسل كشّافي النادي إلى سندرلاند لمتابعة اللاعب.

ينشط جوبي بيلينغهام في مركز صانع الألعاب، وقد سجّل هدفين وقدّم تمريرة حاسمة بقميص سندرلاند هذا الموسم، من إجمالي 11 مباراة.