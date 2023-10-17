تقرير الهيئة العامة للطيران المدني.. “خالد الدولي” يتصدر معدلات الالتزام

البلاد – جدة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني ، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر سبتمبر 2023م، وفقاً لأحد عشر معياراً أساسياً لقياس الأداء. وذكرت أن كلاً من مطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار أبها الدولي، ومطار الأمير نايف بن عبد العزيز بالقصيم، ومطار القريات قد أحرزوا المراكز المتقدمة. وأشارت إلى أنها اتبعت مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء المطارات، حيث قُسمت إلى 5 فئات:

– فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 15 مليون مسافر سنوياً، وحصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض فيها على المركز الأول بنسبة التزام ومعدل الانتظار بلغت 82 %، بينما جاء ثانياً مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 82 %.

– الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الأول بنسبة 91 %، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي على نسبة 73 %.

– الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100 %، فيما جاء مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز بجيزان ثانياً بنسبة التزام 100 %، وتفوق مطار أبها الدولي على مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز بجيزان في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

– الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياً، حصل مطار الأمير نايف بن عبد العزيز بالقصيم على المركز الأول بنسبة التزام 100 % متفوقاً على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

– الفئة الخامسة للمطارات الداخلية حصل مطار القريات على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100 %، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.