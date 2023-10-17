المنتخب الوطني يخسر ودية مالي 1/3

محمود العوضي- جدة
خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أمام المنتخب المالي بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على “ملعب بورتيماو”، في ختام معسكره المقام في مدينة لاقوس البرتغالية ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023.
افتتح موسى دومبيا التسجيل للمنتخب المالي من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 14. وفي الدقيقة (37) أجرى مدرب الأخضر مانشيني تبديلاً بدخول ناصر الدوسري بدلاً من سلمان الفرج، الذي خرج متأثراً بإصابته.
وأضاف المنتخب المالي الهدف الثاني، في الدقيقة 42، قبل انتهاء الشوط الأول. ثم قلص سالم الدوسري الفارق بهدف أول للمنتخب السعودي بطريقة رائعة في الدقيقة 58.
وفي الدقيقة 71 أضاف لاسين سينايكو الهدف الثالث لمالي من هجمة سريعة في غياب تام للتغطية من دفاع الأخضر السعودي.
⚽ أهداف المباراة |
السعودية 1
مالي 3#السعودية_مالي#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/fENloIUv6D
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 17, 2023