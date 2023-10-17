المملكة تتيح تأشيرات الزيارة الإلكترونية لـ 6 دول جديدة

جدة : البلاد

أتاحت وزارة السياحة تأشيرة الزيارة “إلكترونيًا” أو مباشرة عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة لمواطني عدد جديد من الدول، تضم تركيا، وتايلند، وبنما، وسانت كيتس ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس،

وبذلك يصل عدد الدول إلى 63 دولة، وتساهم هذه الخطوة في ارتفاع الناتج المحلي من 3% إلى أكثر من 10% وتوفير مليون فرصة عمل في القطاع السياحي في المملكة.

كما تعتزم الوزارة التوسع بنظام تأشيرات الزيارة الإلكترونية ليشمل دولًا ومناطق إضافية، تزامنًا مع عمليات التطوير والتوسع الجارية للبنية التحتية لقطاع السياحة في المملكة.