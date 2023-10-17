المديرية العامة للسجون تشارك بالتمرين التعبوي الـخامس لقطاعات الأمن

جدة : البلاد

تشارك المديرية العامة للسجون في التمرين التعبوي المشترك الـ5 لقطاعات قوى الأمن الداخلي “تمرين وطن 93″، بأحدث المركبات الأمنية المزودة بالتقنيات الحديثة، والأنظمة الذكية، وذلك بمعهد تدريب أمن وحماية أمن المنشآت بقوات أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية.

ويهدف (تمرين93) إلى إبراز قدرات القطاعات الأمنية وصقل مهارات المشاركين وخبراتهم الأمنية، للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، بتنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود.

يذكر أن التمرين التعبوي المشترك لقطاعات قوى الأمن الداخلي يقام بمشاركة القطاعات الأمنية ورئاسة أمن الدولة والهيئة العليا للأمن الصناعي، والجهات المساندة من وزارتي الحرس الوطني والدفاع ورئاسة الاستخبارات العامة.