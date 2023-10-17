الرياضة الفيصل يفتتح منتدى الشرق الأوسط للرياضة والسلام غدًا الأربعاء بالرياض

الرياض – هاني البشر

يفتتح سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عند التاسعة من صباح غد الأربعاء، منتدى الشرق الأوسط للرياضة والسلام، الذي تنظمه منظمة الرياضة والسلام، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، للمرة الأولى في تاريخها، على مدى يومين في قصر الثقافة في حي السفارات بمدينة الرياض، بحضور صاحب السمو الأمير آلبرت الثاني أمير موناكو. ويهدف المنتدى الذي يقام بعنوان (الرياضة مفتاح السلام)، إلى تعزيز دور الرياضة كقناة لنشر القيم والمواقف والسلوكيات الإيجابية التي تؤدي إلى إرساء قيم السلام العالمي، وذلك لما تتمتع به الرياضة من قوة وتأثير كأداة اتصالية عالمية ولغة يتحدثها الجميع، بمشاركة نخبة رياضيي العالم ورجال المال والأعمال وشخصيات علمية ومسؤولي منظمات غير ربحية من مختلف دول العالم وشركات رياضية ووكالات تابعة للأمم المتحدة، ويتناول المنتدى الذي يُنظم بالتعاون مع مكتب حي السفارات بالهيئة الملكية بمدينة الرياض، محور رؤية المملكة 2030 في شقها الرياضي بمشاركة نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ومساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة الأستاذة أضواء العريفي، والرئيس التنفيذي لبوابة الدرعية السيد جيري إنزيريلو. وتشهد جلسة المساواة بين الجنسين في الرياضة، مشاركة مستشار نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية صاحبة السمو الملكي الأميرة دليل بنت نهار آل سعود، والسيدة أسماء الجاسر نائب رئيس الاتحاد السعودي للدراجات، والسيد كزافييه مالينفر مسؤول الاتحاد الدولي للسيارات والدراجات النارية. وسيتحدث عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، والدكتور عبدالله الفوزان أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، والبتول باروم الرئيس التنفيذي للأكاديمية الأولمبية السعودية، والدكتور ستيفان سومر مدير عام مدارس مسك، عن محور أثر الرياضة في تمكين الأطفال ليصبحوا قادة. وتقام جلسة ثقافة السلام، بمشاركة نجوم من الهند وكولومبيا وبوروندي. وسيتناول الحائز على جائزة نوبل للسلام 2014م، السيد “كايلاش ساتيارثي” محور السلام من خلال الرياضة. وسيتطرق الكابتن سامي الجابر عن دور كرة القدم في تحقيق التعايش، بمشاركة ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لمونديال كاس العالم لكرة القدم (قطر2022)، وعدد من مسؤولي رابطة دوري المحترفين السعودي. وتختتم جلسات الغد، بإقامة جلسة الإرث الرياضي الاجتماعي، بمشاركة رئيس تطوير السياسات الاجتماعية بأمانة الكومنولث السيد لين روبنسون، ومدير الاتصالات المؤسسية في (الفيفا) السيدة هني ثلجية، ورئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو السيد تشوي تشونغ وون. وعقب نهاية الجلسات، سيتم توزيع الجوائز السنوية لمنظمة الرياضة والسلام، بمشاركة عدد من النجوم العالميين، أبرزهم، ديديه دروجبا، وساديو ماني. يذكر أن منظمة الرياضة والسلام تأسست عام 2007م بواسطة رئيسها نجم الخماسي الحديث الأولمبي والعالمي جويل بوزو، وتحت الرعاية السامية لأمير موناكو ألبرت الثاني، وهو حلقة وصل بين المنظمات الخيرية في العالم والمنظمات الرياضية بمختلف أنواعها كاللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة البارالمبية الدولية، واللجان الأولمبية والبارالمبية الوطنية، والاتحادات الرياضية. الجدير بالذكر، أن جميع مؤتمرات المنتدى الدولي للرياضة والسلام، أقيمت بإمارة موناكو بداية من المؤتمر الأول عام 2008م، باستثناء عام 2012م في سوتشي الروسية، وعام 2018م في جزيرة رودس اليونانية.