اختتام فعالية نقطة التقاء صناع ومطوِري الألعاب.. النهوض بالكفاءات الوطنية وتوطين صناعة الإعلام

البلاد ــ الرياض

اختتمت أمس فعاليات “Ignite| The Game” نقطة التقاء صنّاع ومطوري الألعاب والمستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين في قطاع الألعاب الإلكترونية، بتنظيم “مجلس المحتوى الرقمي Ignite”، وبرعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. وشهدت العاصمة الرياض ثلاثة أيام من المتعة والإثارة والتطوير والإبداع، إذ تواجد أكثر من 100 متحدث قدموا أكثر من 105 جلسات نقاش وحوارات مختصة من خلال جلسات حوارية ونقاشية واستشارية وورش عمل استفاد منها أكثر من 186,248 شخصاً.

وقدمت الفعالية عدداً من الأسماء البارزة عالمياً ومحلياً منهم: فان شين من Family Office، وشريف عون من Google، وفصيح مهتي من شركة Epic، وعصام بخاري من Manga Production ، ومصعب المالكي من Spoilz، وميعاد أفلح من Starvania Studio، والمزيد من الأسماء اللامعة في صناعة الألعاب.



وفي وقت سابق أطلقت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع النسخة الثالثة من البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب الإلكترونية السعوديين، بالتعاون مع مركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف البرنامج إلى تدريب أصحاب المهارات المبتدئة والمتوسطة في تطوير الألعاب لتحسين مهاراتهم في تخطيط وتصميم اللعبة وتطويرها.



وتسعى الهيئة من خلال إقامتها لشراكات عالمية إلى توفير الأدوات الكفيلة بالنهوض بقدرات الكفاءات الوطنية والرفع من مهاراتهم الإبداعية ضمن جهودها في توطين صناعة الإعلام وتنميته ليكون القطاع أحد الروافد الإستراتيجية للاقتصاد الوطني.