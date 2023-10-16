53 ألف مستفيد من خدمات طوارئ مجمع الملك عبدالله

البلاد-ياسر خليل

قدم مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة خدماته العلاجية والإسعافية لـ 53,132 حالة خلال الست أشهر الأولى من العام الحالي 2023م.

تنوعت الحالات بين حالات طارئة شديدة الخطورة “الحرجة” تحتاج إلى تدخل سريع مثل: حالات توقف القلب والأزمة القلبية الحادة، والغيبوبة بأنواعها، وإصابات الرأس الشديدة، وحالات إنقاذ حياة والحرجة والتي كانت تحوى : مصابي الحوادث، والجلطات القلبية والدماغية، وحالات النزيف الحاد، وحالات تغيب الوعي والإدراك، وصعوبة التنفس الشديدة وضيق التنفس وأزمات الربو والحروق الشديدة.

يضم قسم الطوارئ طواقم طبية وتمريضية متخصصة ومؤهلة لإستقبال الحالات المرضية والإصابات الحرجة بالإضافة إلى الطواقم الطبية المساندة الفنية والطواقم الإدارية التي تقدم خدمات سريعة وبجودة عالية للمريض والمراجعين.

يُشار إلى أن قسم الطوارئ بالمجمع الطبي يتألف من خمس مسارات رئيسة هي: الفرز البصري، التسجيل، فرز التمريض وأخذ العلامات الحيوية، الفرز الطبي، كما تبلغ السعة السريرية للقسم 30 سريرًا مقسمة مابين: غرف إصابات وحوادث وأسرة إنعاش ورعاية تنفسية ومسار سريع ورعاية متوسطة.

يذكر أن مجمع الملك عبدالله الطبي أتخذ عدداً من الإجراءات بهدف تفادي طول مدة الإنتظار وتقديم خدمة سريعة للمستفيد وهي الإعتماد على الفرز الطبي الذي يقوم به طبيب الطوارئ وتصنيف الحالات الصحية حسب المعيار الكندي لتصنيف الحالات الطارئة، وأولوية تقديم الخدمات للحالات الطارئة من مصابي الحوادث

والحالات الحرجة على المستوى الأول والثاني والثالث.

وإحالة الحالات غير الطارئة والمستقرة والحالات المزمنة على المستوى الرابع والخامس مثل: الإصابات البسيطة، وآلام الظهر المزمنة، والصداع المزمن، وآلام الحلق، والإنفلونزا، وارتفاع الحرارة البسيطة إلى الرعاية الطبية العاجلة بمركز صحي أبحر الشمالية والذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الإجازة الأسبوعية، وأيضاً إلى مراكز الدوام الممتد مركز صحي الشراع ٥٠٥، والصالحية، وثول.