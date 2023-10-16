منطقة المشجعين لدورة الألعاب العالمية القتالية تستعد لاستقبال الزوار في جامعة الملك سعود

الرياض – هاني البشر
كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية القتالية “الرياض 2023” عن تجهيز (منطقة المشجعين) في جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، والتي تتيح للجمهور الاستمتاع بأجواء الدورة وقضاء تجربة رياضية وترفيهية مميزة، وستكون منطقة المشجعين جاهزة لاستقبال زوارها خلال الفترة من 20 وحتى 30 أكتوبر الجاري.
وستبدأ منطقة المشجعين في استقبال زوارها يومياً قبل ساعة واحدة من انطلاق المنافسات، على أن تغلق أبوابها بعد ساعة من نهاية منافسات اليوم، حيث سيستمتع الجمهور بكل ما يخص الفعاليات المصاحبة لدورة الألعاب القتالية.
وتقع منطقة المشجعين بين منطقة الأرينا والصالات الرياضية بجامعة الملك سعود، وتستوعب أكثر من 1500 شخص، وتنقسم إلى عدة مناطق، حيث تضم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تعزز الثقافة السعودية وتراثها الثري، لتضفي تجربة جذّابة للزائرين، إلى جانب العديد من العروض الفنية والترفيهية والرياضية التفاعلية والموسيقية طوال ساعات عمل منطقة المشجعين.