“مسام” ينتزع 746 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

عدن : البلاد

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2023م، من انتزاع 746 لغماً في مختلف مناطق اليمن، منها لغمين مضادين للأفراد، و113 لغماً مضاداً للدبابات، و 631 ذخيرة غير منفجرة.

ونزع فريق “مسام” 256 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ولغما واحدا مضادا للأفراد في مديرية هجر بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع الفريق 15 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة، و3 ذخائر غير منفجرة ولغما واحدا مضادا للدبابات في مديرية حيس، وفي محافظة مأرب تمكن الفريق من نزع 300 ذخيرة غير منفجرة و100 لغم مضاد للدبابات.

وفي محافظة شبوة نزع الفريق 3 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عسيلان، وفي محافظة تعز تمكن فريق “مسام” من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و 13 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المندب، ولغمين مضادين للدبابات و 36 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغما واحدا مضادا للأفراد بمديرية صبر، و3 ألغام مضادة للدبابات و8 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر أكتوبر إلى 1.476 لغماً، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 418 ألفاً 579 لغما زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن. وتُواصل المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع “مسام” الإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.