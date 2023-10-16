«فانتوم أوف ذا أوبرا» عرض مسرحي يرسو في مدينة الرياض

البلاد ــ الرياض

افتتحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أمس الأول، العرض المسرحي الأشهر عالميًا “فانتوم أوف ذا أوبرا” في مركز “ذي آرينا الرياض”، و يستمر لمدة “54 يومًا” حتى تاريخ 5 ديسمبر2023م، بالشراكة مع المنتج المسرحي “برودواي إنترتينمنت جروب”، وبالتعاون مع مجموعة “ريلي يوسفول”.



وأوضح المشرف على قطاع نمط الحياة بالهيئة الملكية لمدينة الرياض خالد بن عبدالله الهزاني، أن هذا العرض المسرحي الموسيقي العالمي يأتي ضمن مبادرات قطاع نمط الحياة في الهيئة الملكية لمدينة الرياض التي تهدف لاحتضان أهم الفعاليات والمناسبات وأكبرها حول العالم، كذلك تنويع الخيارات الترويحية والتثقيفية لسكان العاصمة وزوّارها، مشيراً إلى أن هذا العرض يقام لأول مرة في المملكة، وهو من العروض الأكثر شعبية في العالم.



وأضاف الهزاني،أن الهيئة الملكية ستواصل العمل على جذب المزيد من الفعاليات العالمية النوعية للعاصمة،لتعزيز جهود مكانة الرياض على خارطة المشهد الفني العالمي.

ودعت الهيئة للراغبين والمهتمين في المزيد من المعلومات حول العرض وحجز التذاكر، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://phantom.platinumlist.net/