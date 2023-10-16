رصد 46 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية سبتمبر الماضي

جدة : البلاد

رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (46) مخالفة من منشآت التدريب الأهلية خلال شهر سبتمبر الماضي في مختلف المناطق.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المخالفات المرصودة شملت (32) مخالفة لمنشآت تدريبية مرخصة، وذلك بسبب عدم امتثالها للأنظمة المحددة بالقواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، إضافةً إلى (14) حالة تدريب لجهات غير مرخصة تمارس نشاطًا تدريبيًا غير نظامي.

وأكد أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي تقوم بمتابعة المنشآت التدريبية الأهلية المرخصة حيث تُعنى بمراقبة الأداء في ظل تطبيق القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، كما أنها تقوم بمتابعة سوق التدريب والجهات التي تقوم بمزاولة التدريب دون الحصول على رخصة للتدريب، وتعمل على ذلك وفق تسلسل إجرائي وعمليات تتمثل في استقبال البلاغات والشكاوى، ورصد وتصنيف المخالفات في منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ثم تطبيق الإجراءات النظامية على المنشآت التدريبية المخالفة.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أتاحت خدمة التأكد من نظامية المنشآت التدريبية والدورات المعتمدة، وذلك من خلال عدة قنوات إلكترونية من أبرزها الموقع الإلكتروني للمؤسسة، ومنصة منار الإلكترونية، وتطبيق “تدريبك”.