جائزة عالمية لصندوق التنمية السياحي

البلاد – الرياض

حصل صندوق التنمية السياحي على جائزة التميز في الأداء المؤسسي من المعهد الدولي لمؤشرات الأداء ، الذي يُعد المرجع العالمي للبحث والتعليم في مؤشرات الأداء الرئيسية.

وحصل الصندوق على المستوى الرابع من أصل خمسة مستويات في درجات النضج، ويعد الأعلى تقييماً من بين الجهات حديثة الـتأسيس (10 سنوات من تأسيسها)، ومن ضمن الأعلى بين الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تم تقييمها من قبل المعهد الدولي لمؤشرات الأداء.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق، قصي بن عبد الله الفاخري :” إن حصول صندوق التنمية السياحي على جائزة التميز في الأداء المؤسسي يؤكد النضج المؤسسي للصندوق، ويأتي ذلك بفضل دعم وتمكين القيادة ورئيس مجلس الإدارة وأعضائه تجاه تحقيق أعلى معايير الجودة، ويحسب هذا الإنجاز لمنسوبي الصندوق على تفانيهم وجهودهم، وأهمية مواصلة العمل والسعي نحو تحقيق التطلعات من وعود ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030.”

وتصنف الجائزة على مستوى دولي حيث تٌستحق بعد تقييم جدوى وفعالية السياسات والإجراءات التي تحكم إدارة الأداء وقياسها بالممارسات الناجحة في الشركات العالمية من خلال خمسة معايير رئيسية، وهي: التخطيط الإستراتيجي، إدارة الأداء المؤسسي، قياس الأداء المؤسسي، إدارة أداء الموظفين وثقافة الأداء في المنظمة.

وتأتي جائزة التميز لالتزام الصندوق بتطبيق أفضل الممارسات العالمية لإيجاد ثقافة تميز مؤسسي داخل الصندوق ومع شركائه والمستثمرين في قطاع السياحة.