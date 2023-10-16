بنك المنشآت يشارك في المعرض.. انطلاق معرض «صنع في السعودية»

البلاد – الرياض

يشارك بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في معرض صُنع في السعودية الذي تقيمه هيئة تنمية الصادرات السعودية، الذي ينطلق اليوم الاثنين لمدة أربعة أيام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

ويستعرض بنك المُنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر جناحه, خدمات البنك وميزات بوابة التمويل وآلية التقديم، والتجارب والنماذج الاستثنائية في مجال تمويل المُنشآت، التي تُحقق نمواً مُستداماً وكفاءة مالية عالية في أعمال المُنشآت، كم ستتم الاجابة على استفسارات أصحاب المُنشآت والمُهتمين.

ويستقبل جناح البنك في معرض صنع في السعودية, عموم الزوّار للاطّلاع على أحدث المبادرات والبرامج في مجال التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي يقود فيها البنك القطاع التمويلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتأتي مُشاركة البنك ضمن عدد من الجهات التي تُمثّل القطاعين الحكومي والخاص؛ لتكون المعرفة تحت مظلة واحدة، ويكون الاستماع عن قُرب لأصحاب المُنشآت وروّاد الأعمال وتعريفهم بالخدمات والمُنتجات المُقدمة وزيادة الوعي لدى المُقبلين على دخول سوق العمل منهم.

ويحظى معرض “صُنع في السعودية” بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء المملكة، ويهدف إلى تبادل التجارب والخبرات والاستفادة من الفُرص الاستثمارية والتمويلية المُتاحة لدعم نمو المشاريع وزيادة التنافسية ، وسيتضمَّن المعرض منطقة أعمال مُخصصة لابتكارات الشركات المحلية الناجحة، ومصانع مُصغرة لمنتجات محلية، وجلسات حوارية وورش عمل لاستلهام المعرفة والتجربة، ورحلات مشوّقة للطفل تستهدف تنمية ورفع الوعي لديه وتثقيفه حول الصناعات السعودية.