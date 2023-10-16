العرقوبي أوَّل “قائد تحول أعمال”.. 400 مليار ريال استثمارات صناعية في “مدن”

البلاد – الرياض

باستحقاق متميز ، اختارت المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة ، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس ماجد بن رافد العرقوبي ، أول “قائد تحول أعمال” في النسخة الأولى لجائزتها بعد إطلاقها في عام 2023.

وتمنح المؤسسة الأوروبية جائزة “قائد تحويل أعمال” للقادة الاستثنائيين في توجيه وإدارة مبادرات التحول داخل المؤسسات والمنظمات، وتحصل عليها شخصية واحدة سنويًا بداية من العام الجاري.

وتسلّم الجائزة نائب الرئيس للأداء المؤسسي والتحول التنظيمي المهندس خالد الحماد، وذلك خلال مشاركته أعمال الجلسات الحوارية للنسخة الثانية من مؤتمر “EFQM” في الشرق الأوسطـ التي عُقدت بمدينة أبوظبي في الفترة “11 – 12” أكتوبر 2023 تحت عنوان “رسم ملامح المستقبل من خلال التميز والمرونة والتحول المستدام”، وذلك بحضور مسؤولي وقادة كبرى الشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص حول العالم.

رصيد الجوائز

ويأتي ذلك امتدادًا للجوائز التي حصلت عليها “مدن” خلال عام 2023م ومن بينها الفوز بشهادة الاعتراف من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة “EFQM” فئة 4 نجوم في إدارة الجودة والتميز المؤسسي خلال شهر مارس الماضي؛ بعد زيارة مُقيْم معتمد من المؤسسة لمقر “الهيئة” لإجراء التقييم اللازم للأعمال والمشاريع التطويرية، والتأكد من مطابقتها معايير نموذج “EFQM” باعتباره أحد أبرز نماذج التميز المؤسسي على مستوى العالم لقياس مستوى النضج المؤسسي والمساهمة في تحسين وتطوير مؤشرات الأداء للمنظمات.

يُذكر أن “مدن” قد نجحت خلال العام الجاري في رفع حجم الاستثمارات التراكمية بالمدن الصناعية إلى ما يزيد على 400 مليار ريال، وبلغ إجمالي عدد المصانع 6,299 مصنعًا، والمصانع الجاهزة لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 1,283 مصنعًا وزيادة المسحات المطورة لأكثر من 200 مليون متر مربع وذلك وفق أهدافها الإستراتيجية لعام 2023 تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

وتتولى “مدن” مهام تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تُشرف حاليًا على 36 مدينة صناعية تتميز بتوزيعها الجغرافي واللوجستي في جميع مناطق المملكة، إلى جانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، فيما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص، وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.