«التصوير» يدعم برامج المحافظة على التراث

البلاد ــ الرياض

وقّعت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث مذكرة تعاون مع جمعية الفوتوغرافيين السعوديين، ضمن إطار التعاون المشترك فيما بينهما في تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة، وتمكين المصورين السعوديين ومشاركتهم في توثيق المجالات التراثية والثقافية.

وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية رهاف قصاص، دور وأهمية التصوير الفوتوغرافي في التراث باعتباره أحد أهم محققات صون وتوثيق التراث واستدامته وتناقله عبر الأجيال، وتحقيقًا لرؤية 2030 في دعم الأنشطة الثقافية والحرفية. يُذكر أن الجمعية السعودية للمحافظة على التراث أنشئت لخدمة التراث الوطني في المملكة، حيث اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ” اليونسكو “؛ لتصبح أول جمعية سعودية غير حكومية تسجل لدى ” اليونسكو ” في مجال التراث الثقافي غير المادي؛ كما تعدّ الجمعية محركًا فاعلًا ومؤثرًا في مجال حفظ التراث السعودي والوعي بأهميته، وقيمته الوطنية، والاستفادة منه.