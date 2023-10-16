المنديل لـ”البلاد”: 7 إنجازات حققها الاتحاد السعودي للهوكي

حوار- ياسر خليل

أكد رئيس الاتحاد السعودي للهوكي المهندس محمد بن منديل المنديل، أن فكرة رياضة الهوكي جاءت أساساً لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية، في برامج جودة الحياة من أجل مجتمع رياضي وصحي، ولدعم قطاع السياحة وتطوير أداء الرياضيين لممارسة جميع الأنشطة الرياضية، وذلك لتحقيق المبادرات والإنجازات لهذا الوطن العظيم.كما أشار المنديل إلى أن الاتحاد السعودي للهوكي، حقق 7 إنجازات لهذه الرياضة في السعودية؛ رغم حداثة تكوينه.

“البلاد” التقت رئيس اتحاد الهوكي فكان هذا الحوار..

* بداية .. كيف يعمل الاتحاد السعودي للهوكي لاستدامة تطوير اللعبة وممارسيها؟

– يحرص الاتحاد السعودي للهوكي على وضع أساس متين لنشر رياضة لعبة الهوكي الميداني في المملكة العربية السعودية، حيث إنها لعبة أولمبية غير معروفة لدى المجتمع داخلياً، وذلك عبر إقامة الدورات التدريبية العملية والنظرية، التي تقام في عدة مناطق بالمملكة لكلا الجنسين بمختلف الأعمار، ومن خلالها نؤسسهم ونعلمهم مبادئ الهوكي الميداني، وتطبيق ذلك على أرض الواقع في معسكرات تجارب الأداء التي تقام في مناطق المملكة الرئيسة؛ لاستقطاب الممارسين الموهوبين، ومعسكر تطوير الأداء لتطوير الممارسين وتأهيلهم للبطولات التنافسية، المقامة تحت مظلة الاتحاد السعودي للهوكي، وبتوجيه من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية لاستدامة الرياضات بصفة عامة، والهوكي بصورة خاصة، وذلك عبر التعاون مع الجهات المعنية لتدريب وتطوير الممارسين، وتوفير فرص عمل فنية وإدارية في الاتحاد السعودي للهوكي، وإيجاد بيئة ملائمة للممارسين في اللعبة، وإقامة برامج تدريبية مع اتحاد الرياضة المدرسية في عدة مدارس بمختلف مناطق المملكة لتحفيز صغار السن للمشاركة، وايضاً إقامة برامج تدريبية وتطويرية مع الاتحاد الرياضي للجامعات لإنشاء جيل جامعي ممارس لتلك الرياضة الأولمبية، وبجانب ذلك إقامة مراكز تدريبية لاستقطاب وتطوير اللاعبين، والمدربين والحكام.

* كيف جاءت فكرة نشر الهوكي في أنديتنا الرياضية؟

-جاءت الفكرة أساساً لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية في برامج جودة الحياة لإيجاد مجتمع رياضي وصحي، ودعم الممارس الرياضي في اللعبة لبناء مسيرته الاحترافية، وتطوير لعبة رياضة الهوكي ونشرها بين أكبر عدد من أفراد المجتمع.

*كيف رأيتم تفاعل وإقبال الشباب على ممارسة الهوكي؟

– مع رؤية المملكة والدعم الكبير للقطاع الرياضي، ومع توجه وزارة الرياضة ممثلة باللجنة الأولمبية والبارالمبية في دعم الرياضيين والممارسين، يوجد إقبال كبير على جميع الرياضات من جميع الفئات السنية من كلا الجنسين؛ ومن ضمنها رياضة الهوكي؛ حيث إنها رياضة جماعية أولمبية تنمي لدى الممارس العمل الجماعي، ورفع اللياقة البدنية؛ لذا كان الإقبال واضحًا من قبل الممارسين، وفاق التوقعات.

* ما هي أبرز الإنجازات التي تحققت للهوكي إلى الآن؟

– هناك إنجازات عديدة، ولكن من أبرزها 7 انجازات، هي” اعتماد الاتحاد السعودي للهوكي عربياً وآسيوياً ودولياً؛ كـعضو دائم في الاتحادات المذكورة، وتنظيم أول بطولة خليجية وعربية للهوكي في الوطن العربي بمدينة الرياض، بموافقة وإشراف الاتحاد الدولي للهوكي، وإقامة دورات تدريبية للاعبين والحكام المستجدين، وإقامة أول معسكر تطوير أداء لممارسي الهوكي، ، وإقامة معسكرات تجارب الأداء في عدة مناطق بالمملكة، وأيضاً اعتماد فرق للمقيمين تحت مظلة الاتحاد، وإنشاء فرق سعودية لكلا الجنسين للمشاركة في البطولات الداخلية، وتنظيم أول بطولة للسيدات، و8 بطولات محلية للممارسين والمقيمين في المملكة، وأخيرًا العمل على تفعيل رياضة الهوكي في الأندية الرياضية السعودية من قبل وزارة الرياضة لتنظيم دوري عام بين الأندية السعودية.

*هل لدينا منتخب نسائي سعودي للهوكي؟

-من أهداف الاتحاد السعودي للهوكي تطوير دور الممارسة الرياضية، بما يواكب رؤية المملكة العربية السعودية، لتمكين المرأة في جميع المجالات، والرياضة بالأخص، وبالتالي فإن البرامج الفنية التي يقوم بها الاتحاد تشمل جميع الفئات، واستحدث الاتحاد فرقًا نسائية، وما زال يعمل على تطوير الأداء الفني للممارسين.

* هل لدينا ملاعب مؤهلة لممارسة الهوكي.. وهل تخططون لاستضافة بطولات آسيوية للهوكي؟

– يعمل الاتحاد على ملف الملاعب بشكل مكثف، ونسعى في المستقبل القريب أن يكون لدينا ملاعب تلائم بيئة رياضة الهوكي، أما فيما يخص الاستضافات فمن أهداف الاتحاد السعودي للهوكي استضافة هذه البطولات، ونعمل على ذلك.