موجز اقتصادي

استدامة زراعية

يواصل جناح المملكة المشارك في معرض “إكسبو الدوحة للبستنة”، تقديم تجاربه الرقمية المبتكرة لزوار أقسامه المتنوعة التي تستعرض مشاريع الاستدامة الزراعية والبيئية، وأفضل الممارسات والابتكارات في مجال البستنة، إلى جانب جهود المملكة الهادفة لبناء المستقبل الأخضر، لتتحول رؤية المملكة 2030 إلى واقع ملموس من خلال المشاريع والمبادرات.

فرص بجازان

بحث محافظ بيش الدكتور تريحيب بن عماش آل حفيظ، مع الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور حسين الفاضلي، ورئيس بلدية المحافظة المهندس علي عطيف، وعددًا من المستثمرين، سُبل تنمية وتطوير الفرص الاستثمارية بالمحافظة. وجرى خلال الاجتماع استعراض الفرص والخدمات الاستثمارية النوعية والمستدامة.

مهارة القهوة

أطلقت جمعية التنمية الأهلية بالمعذر مبادرة التمكين الثاني لمهارة إعداد القهوة؛ لتأهيل المستفيدين من خدماتها في مهارة إعداد القهوة بشكل احترافي “الباريستا”، والتعامل مع أدوات تجهيزها.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية المهندس عثمان الشهري، أن المبادرة تهدف إلى إكساب الشباب المهارات التي تعينهم على الدخول في سوق العمل و تمكين متطوعي الجمعية من المشاركة.