ليفربول يحدد بديل صلاح بسعر “قياسي”!

زعمت يومية ديلي ميل (Daily mail) البريطانية، أن إدارة ليفربول حدّدت الألماني ليروي ساني بديلًا لمحمد صلاح حال رحيله بنهاية الموسم الجاري.

مستقبل صلاح (31 عامًا) مع ليفربول ليس مضمونًا، وكاد اللاعب أن يغادر أسوار ملعب (أنفيلد) مطلع هذا الموسم باتجاه نادي اتحاد جدة السعودي.

وحسب المصدر، فإن اختيار ليفربول وقع على الجناح ليروي ساني من بايرن ميونيخ، حيث تراه إدارة النادي البديل الأنسب لصلاح على المدى الطويل.

ويلعب ساني (27 عامًا) في نفس مركز صلاح “الجناح الأيمن” مستخدمًا قدمه اليسرى، وهو عضو رئيس في المنتخب الألماني منذ عام 2015.

يمتد تعاقد ساني مع بايرن ميونيخ إلى صيف عام 2025، وتُقدّر وسائل إعلام صفقة انتقاله -المحتملة- إلى ليفربول بين 70 و80 مليون يورو.