لمعالجة مخاطرها على الإستقرار المالي.. خارطة طريق لتنظيم العملات المشفّرة

مراكش – واس

قال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، إن العملات المشفّرة ووسطائها يشكّلون خطراً محتملاً على الاستقرار المالي.

وأضاف السياري خلال جلسة الاقتصاد العالمي والأصول المشفّرة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة مراكش المغربية، إلى حاجة العملات المشفّرة إلى إشراف وتنظيم جيدش التنسيق لأنشطة العملات المشفرة.

وأضاف: ندعم العمل وخارطة الطريق ذات الصلة بصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي لمعالجة المخاطر المتعلقة بالعملات المشفّرة. ونوقشت عدد من الموضوعات خلال الاجتماع، منها تطورات الديون السيادية العالمية، وسبل تعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لمواجهة التحديات المشتركة في القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى تطورات الآفاق الاقتصادية العالمية، وخارطة طريق مجموعة العشرين, لتنظيم العمل بالأصول المشفرة. واستعرض خلال الاجتماع التطورات التي يشهدها اقتصاد المملكة والسياسات والإصلاحات التي أسهمت في تعزيز النمو المستدام وارتفاع نمو القطاع غير النفطي مدعوماً بنمو القطاع الخاص. كما نوقشت عدد من الموضوعات المطروحة ضمن جدول أعمال الاجتماع والتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.