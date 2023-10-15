” كيبكا” يتوج بمنافسات الأفراد.. وفايربولز بطلًا للفرق ضمن بطولة ليف قولف جدة

جدة- خالد مرضاح

توج الأمريكي بروكس كيبكا بلقب منافسات الأفراد في بطولة ليف قولف جدة المقدمة من روشن، بعد مواجهتين فاصلتين مع مواطنه تالور جوتش، حسمها كيبكا ليحافظ بذلك على لقب جدة للعام الثاني على التوالي على أرض ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وبعد 3 أيام من المنافسة الشديدة بين نخبة لاعبي القولف على مستوى العالم، حسمت 3 ألقاب في دوري ليف قولف 2023 وهي: لقب منافسات الأفراد لبطولة ليف قولف جدة (فاز به الأمريكي بروكس كيبكا بتسجيله 14 ضربة تحت المعدل)، ولقب منافسات الفرق لبطولة ليف قولف جدة (فاز به فريق فايربولز بقيادة الإسباني سيرجيو جارسيا وإلى جانبه مواطنه يوجينيو شاكارا، والمكسيكيان أبراهام آنسر وكارلوس أورتيز، بمجموع 34 ضربة تحت المعدل)، واللقب العام لمنافسات الأفراد في دوري ليف قولف 2023 (فاز به الأمريكي تالور جوتش بتحقيقه 192 نقطة).

ونجح جوتش (192 نقطة) في خطف اللقب العام لمنافسات الأفراد في دوري ليف قولف 2023 من الأسترالي كاميرون سميث (170 نقطة) والأمريكي بروكس كيبكا (152 نقطة) الذي تجاوز مواطنه برايسون ديشامبو (149 نقطة). وستتوجه أنظار عشاق ومحبي رياضة القولف حول العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث ستقام بطولة ليف قولف ميامي آخر بطولات رزنامة عام 2023 في دوري ليف قولف، التي سيتم فيها حسم اللقب العام لمنافسات الفرق. ويتصدر الترتيب فريق فور أيسز بمجموع 192 نقطة، يليه فريق كرشرز بمجموع 186 نقطة وخلفهم فريق تورك بمجموع 183 نقطة.

وقال بروكس كيبكا: “كان أسبوعًا رائعًا. بالطبع هو أمر مميز حين تنجح بتحقيق الفوز في أي بطولة. شعرت بأني أسدد ضربات قصيرة جيدة، واقتصر الأمر على التحلي بالصبر والحفاظ على التركيز. كان من المهم الابتعاد عن الجزء الترابي من الملعب وعن الحفر الترابية، ويعجبني ملعب رويال غرينز كثيرًا وهو مناسب لأسلوبي، وأعتقد بأني ألعب بشكل جيد على أرضيته. وسعيد بتحقيق أول ألقابي بعد ولادة طفلي”.

وقال جوتش: “كنت متوترًا طوال الليل يوم أمس وفي صباح اليوم، ولكن حين توجهت للحفرة الافتتاحية، ونجحت في وضع الكرة في منتصف الملعب وبعد ذلك تسجيلها في الحفرة من مسافة 30 قدم، شعرت بارتياح كبير. إنه يوم خاص جدًا بالنسبة لي”.

وقال جارسيا قائد فريق فايربولز: “يمكنكم الشعور بمدى حماسنا وسعادتنا لكوننا جميعًا لعبنا بشكل جيد في شيكاغو وهنا في جدة، ونعلم أهمية ميامي لذا نأمل بأن نتمكن من الاستمرار في تقديم مستوى مميز وأن نستمتع أثناء القيام بذلك”.

يتم نقل وبث مجريات بطولات دوري ليف قولف في أكثر من 180 منطقة ويشاهدها ما يتجاوز 380 مليون شخص حول العالم مباشرة على منصة ليف قولف بلس وعلى الحساب الرسمي للدوري على يوتيوب، بالإضافة إلى أكثر من 10 جهات إعلامية دولية.