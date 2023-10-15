فرص اقتصادية في سوق مهرجان العلا للتمور

البلاد – العلا

يشهد سوق مهرجان العُلا للتمور ، مجموعة متنوعة من المنتجات ، وتصاحبه فعاليات وأنشطة فنية ومنتجات الحرف اليدوية.

ويقدم سوق المهرجان الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على مدى 5 عطلات نهاية أسبوع، تجربة ثقافية زراعية تسهم في تعزيز تنافسية تمور العلا محلياً وإقليمياً؛ تحقيقاً للتنمية الاقتصادية عبر قطاع الزراعة في العُلا، حيث تشكّل تمور العُلا علامة بارزة في مهرجانات التمور السعودية، بالعمل مع العديد من الشركاء والمؤسسات لتنمية قطاع الزراعة ضمن أهداف التنمية المستدامة للمحافظة.

ويستمر السوق حتى 11 نوفمبر المقبل، فيما يستمر المزاد حتى 28 أكتوبر الجاري في موقع المزاد الجديد بحي العزيزية، بمشاركة أكثر من 150 مزارعاً.