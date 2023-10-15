صعود قوي للنفط

عواصم – وكالات

سجلت أسعار النفط صعوداً كبيرا هو الأعلى منذ أكثر من ستة أشهر، وذلك بسبب تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط على خلفية الحرب في قطاع غزة، بالإضافة إلى تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على القطاع النفطي الروسي.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 6 %، مسجلة (الجمعة) أعلى تداول لها منذ أبريل الماضي، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بحسب ما قال تقرير نشرته شبكة “CNBC” الأميركية.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بنسبة 5.8 % لتستقر عند 87.7 دولاراً للبرميل ، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 4.89 دولاراً، أو ما يعادل 5.7 %، إلى 90.89 دولاراً للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع خام غرب تكساس أكثر من 4 % هذا الأسبوع، مسجلا أكبر مكسب أسبوعي له منذ بداية سبتمبر الماضي.