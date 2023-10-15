تمويل سعودي تنموي لإفريقيا الوسطى

البلاد – الرياض

وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد ، مع رئيس الوزراء وزير الدولة المكلف بالاقتصاد والتخطيط والتعاون في جمهورية ‫إفريقيا الوسطى فيليكس مولوا، اتفاقية قرض تنموي إضافي مقدّم من الصندوق بقيمة 20 مليون دولار، وذلك ضمن برنامج إعادة الإعمار في جمهورية إفريقيا الوسطى.

ويشمل التمويل دعم مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة ومنها: استكمال أعمال مطار العاصمة بانغي، بالإضافة إلى أعمال إنشاء وتجهيز مستشفى في العاصمة بسعة (250) سريرًا طبيًا ، كما يهدف المشروع إلى سد احتياجات الجمهورية من الخدمات الصحية ونمو الاقتصاد ودعم الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية. وقدم الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1985م؛ الدعم لتمويل أربعة مشروعات وبرامج إنمائية في جمهورية إفريقيا الوسطى، عبر قروض تنموية ميسّرة بقيمة (109) ملايين دولار، لدعم قطاعات تنموية مختلفة منها البنية التحتية الاجتماعية، والنقل والاتصالات وغيره.