الرياضة تتويج الفائزين بالجولة الثانية لمنافسات الدراق في الرياض

الرياض – هاني البشر

وسط حماس كبير وحضور جماهيري لافت، اختتمت فعاليات الجولة الثانية لبطولة الدراق، ضمن منافسات بطولة السعودية تويوتا 2023، التي استضافها ميدان ديراب بمدينة الرياض، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة. شارك في منافسات الجولة الثانية للبطولة أكثر من 50 متسابقاً من نخبة السائقين في المملكة والمنطقة، وشهدت أيام الجولة الثلاثة إجراء التسجيل والفحص الفني للمركبات المشاركة، كما شهدت الفعاليات إجراء جولتين من التجارب الحرة للسائقين، وجولتين من التصفيات وصولاً إلى الجولات النهائية لجميع الفئات. وبعد انتهاء السباق توّج سطام بن عبداللطيف الحزامي، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل لجميع الفئات وسط أجواء رائعة وفرحة عارمة من المشاركين والجماهير التي حرصت على التقاط الصور التذكارية مع المتسابقين الفائزين، حيث تعتبر هذه البطولة أكبر سلسلة سباقات دراق في المملكة وأكثرها تنافسية، وتجتذب السائقين وسياراتهم من جميع مناطق المملكة. وفي منافسات السيارات، تصدّر السائق علي عبدالرحمن العجاجي ترتيب فئة “إندكس 10″، تلاه رائد محمد لافي اللهيبي، وإبراهيم عبدالله الحزيمي، وفي فئة “إندكس 9.0″، جاء السائق فيصل خليفة الأحمد في المركز الأول، تلاه عبدالعزيز أحمد الشنيفي، ومحمد عبدالإله علام، وفي فئة “إندكس 8.5” تصدر السائق أحمد سعد الحربي ترتيب الفئة أمام ريان عبدالعزيز أبوصندوق، وسراج عدنان أبو العلا، وجاء السائق عبدالله خليفة الشامسي في صدارة فئة “إندكس 4.5” أمام مسلم رضي القلاف، وسعيد حسين الجاسم، أما في فئة “آوتلو في 8″، فجاء السائق سليمان عبدالرزاق القريشي في المركز الأول، أمام ماجد علي حميد الحربي وعبدالعزيز ناصر الفارس، وفي فئة “آوتلو في 6” تصدر السائق محمد حسين بوحيزة ترتيب الفئة أمام يوسف محمد الرستل، وجاء السائق أحمد الحليمي في المركز الأول لفئة “آوتلو في 4” أمام عبدالفتاح زياد عطوان وهيثم فوزي كتبي. وفي منافسات الدراجات النارية، جاء أحمد ناصر النخيلان في صدارة فئة “آوتلو”، تلاه خالد علي الدوسري ومشاري محمد التركي، وفي فئة “برو ستريت”، جاء مشاري محمد التركي في صدارة الفئة أمام فادي سميح أبوجاموس، وخالد علي الدوسري، وفي فئة “ستريت فايت 9.5” جاء في المركز الأول خالد علي الدوسري أمام فادي سميح أبوجاموس وأحمد حسن السماعيل، فيما جاء فادي سميح أبوجاموس في المركز الأول لفئة “إندكس 8.5” تلاه خالد علي الدوسري وأحمد دخيل المهوس. وتستكمل منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدراق ضمن موسم بطولة السعودية تويوتا 2023 خلال الفترة من 8 حتى 10 نوفمبر المقبل في الرياض.