تتصدرها الصناعة والتعدين والتشييد.. 5.1 تريليون ريال إيرادات قطاع الأعمال

البلاد – جدة

ارتفعت الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال في المملكة بنسبة 24 % ، لتصل إلى 5.07 تريليون ريال خلال عام 2022م .

وطبقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء بشأن الأعمال الهيكلية ، استمر قطاع الأعمال بتحقيق معدلات نمو متتالية خلال العامين 2021 و2022م، حيث ظهرت ملامح الأداء الإيجابية جلية على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأوضحت الهيئة، أن الأنشطة الأكثر تحقيقا للإيرادات في عام 2022م هي أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بـ 1.48 تريليون ريال، تليها أنشطة الصناعة التحويلية بنحو1.42 تريليون ريال، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة.

ومن جانب تعويضات المشتغلين، فقد ارتفعت خلال عام 2022م بنسبة 6 % مقارنة بعام 2021م لتصل إلى 413.34 مليار ريال.

وتقدمت أنشطة الصناعة التحويلية، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد عن الأنشطة الاقتصادية الأخرى في حجم تعويضات المشتغلين، نظرا لضخامة هذه القطاعات وما تحتويه من أعداد مشتغلين مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى.

بلغ عدد المشتغلين حسب النشاط الاقتصادي 9.07 مليون مشتغل بنهاية العام 2022م.

واستحوذ نشاط التشييد على أكبر عدد من المشتغلين بنسبة 27 % ليصل عددهم إلى 2.46 مليون مشتغل، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 1.63 مليون مشتغل ثم نشاط الخدمات الإدارية والدعم

والإيرادات التشغيلية هي الإيرادات النقدية المحققة نتيجة ممارسة المؤسسة لنشاطها الرئيسي أو الأنشطة الثانوية الأخرى، فيما يعني فائض التشغيل إجمالي الإيرادات مطروحًا منه إجمالي النفقات والتعويضات.