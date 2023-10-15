اليوم العربي للبيئة.. مواجهة الأزمات والكوارث

البلاد – ياسر خليل

يحتفل العالم العربي يوم 14 أكتوبر من كل عام بـ”اليوم العربي للبيئة”، الذي يهدف إلى نشر التوعية البيئية وطرح المشاكل التي تهدد البيئة، بينما تلعب المملكة دوراً كبيراً في نشر الوعي البيئي بين المواطنين لتحقيق التنمية المستدامة، فيما يعتمد جميع سكان الأرض على البيئة التي تقوم على توفير جميع الموارد الطبيعية اللازمة للبقاء على الحياة مثل الغذاء والهواء والماء وغيرها من العناصر الهامة. وشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وكلية العلوم البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز، الاحتفال بهذا اليوم أمس تحت شعار “مواجهة الأزمات والكوارث البيئية”، بهدف تكثيف جهود التعاون العربي المشترك من أجل مواجهة الأزمات والمخاطر التي تهدد النظام البيئي في البلاد العربية.



وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، إن دور المملكة ريادي في التعامل مع القضايا العالمية المُلحة، مبيناً أن الفرع لديه العديد من الفعاليات بهدف رفع الوعي والعمل من أجل البيئة في منطقة مكة المكرمة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.

ولفت إلى أن إدارة البيئة بالفرع وقسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية حرصا على المشاركة مع وحدة خدمة المجتمع بكلية العلوم البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، في مبادرة “بيئتي آمنة”، وهو برنامج يتضمن مجموعة فعاليات ومحاضرات، من ضمنها حملة تطوعية ميدانية لتنظيف منطقة للمتنزهين وزراعة مجموعة من الشتلات تتناسب مع البيئة.



من جانبه، قال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة بالإنابة المهندس حسين بن كمال فلمبان، إن المبادرة تشمل محاضرة عن طرق اختيار الشتلات المناسبة وزراعتها وأثرها على البيئة، وزراعة أكثر من 100 شتلة صديقة للبيئة (سدر) في مركز ذهبان، ومحاضرة عن أثر النفايات وكيفية التخلص الآمن منها، وأهمية إعادة تدوير النفايات والاستفادة منها في مجالات الحياة المختلفة، بالإضافة إلى حملة تطوعية لتنظيف المكان المستهدف من النفايات وبمشاركة أكثر من 80 متطوعاً.



في السياق ذاته، أوضح عميد كلية العلوم البيئية بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور عادل بن ضيف الله القرشي، أن المبادرة تاتي ضمن محورين “مبادرة السعودية الخضراء، والنفايات المنزلية وكيفية تدويرها”، وتأتي من منطلق التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، و انطلاقا من رؤية جامعة الملك عبدالعزيز في خدمة المجتمع وماتتضمنه الخطة الاستراتيجية لكلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة (غيث)، التي تهدف إلى المساهمة في تقديم الاستشارات والحلول للمجتمع في مجالات الكلية المختلفة من خلال أقسامها العلمية والكوادر البشرية المؤهلة.