الرياضة

اللجنة السعودية للألعاب الشعبية تحتفل بمرور 20 عامًا لصون التراث الثقافي غير المادي

صحيفة البلادaccess_time1 / ربيع الآخر / 1445 هـ      15 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
تشارك اللجنة السعودية للألعاب الشعبية في احتفالية مرور 20 عامًا على اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، وذلك مساء يوم الثلاثاء، ففي 17 أكتوبر 2003 اعتمد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الاتفاقية الأولى لصون التراث الثقافي غير المادي في باريس الذي يقر بالحاجة إلى حماية التراث، ويعزز الحوار بين الشعوب والتنوع الثقافي والإبداع البشري.

وتهدف مشاركة اللجنة السعودية لرياضات الألعاب الشعبية لتوضح سعى اللجنة إلى تنظيم الألعاب الشعبية السعودية الموروثة، وتعزيز مكانتها للتعريف بالموروث الثقافي السعودي رياضياً؛ حيث هناك أكثر من «460» لعبة شعبية تم حصرها على مستوى المملكة بشكل مبدئي من خلال مختصين.

 

وسيتم العمل على إحياء بعضها وتطويرها، وتقديم كل الإمكانات المتاحة؛ من أجل أن تحقق اللجنة الأهداف المرجوة التي أسست من أجلها، ويقع على عاتق اللجنة إعادة نشر وترسيخ الألعاب الشعبية، والعمل على تطويرها وتقديم الجهود والإمكانات للوصول للأهداف المرجوة، حيث رسمت اللجنة الخطوط العريضة لتفعيل وتعزيز دور جميع الألعاب الشعبية في المملكة، والتعريف بها وإعادة إحيائها كممارسات رياضية تقدمها للمجتمع؛ كرياضات هامة مثل أي رياضة أخرى، التي تمثل ثقافة المجتمع السعودي وتراثه الزاخر ونقل هذه الألعاب إلى العالم، كموروث يمثل الماضي والحاضر وتثبيت أركانه للأجيال القادمة.

يذكر أن اللجنة أقامت الشهر الماضي دوري الضومنة في منطقة مكة المكرمة، بمشاركة 32 فريقًا، وكذلك ستشارك اللجنة السعودية للألعاب الشعبية في التظاهرة الرياضية الكبيرة، وهي دورة الألعاب السعودية الثانية، التي ستقام في مدينة الرياض.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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