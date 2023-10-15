اللجنة السعودية للألعاب الشعبية تحتفل بمرور 20 عامًا لصون التراث الثقافي غير المادي

الرياض – هاني البشر
تشارك اللجنة السعودية للألعاب الشعبية في احتفالية مرور 20 عامًا على اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، وذلك مساء يوم الثلاثاء، ففي 17 أكتوبر 2003 اعتمد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الاتفاقية الأولى لصون التراث الثقافي غير المادي في باريس الذي يقر بالحاجة إلى حماية التراث، ويعزز الحوار بين الشعوب والتنوع الثقافي والإبداع البشري.
وتهدف مشاركة اللجنة السعودية لرياضات الألعاب الشعبية لتوضح سعى اللجنة إلى تنظيم الألعاب الشعبية السعودية الموروثة، وتعزيز مكانتها للتعريف بالموروث الثقافي السعودي رياضياً؛ حيث هناك أكثر من «460» لعبة شعبية تم حصرها على مستوى المملكة بشكل مبدئي من خلال مختصين.