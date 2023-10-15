الرياض .. المحطة الأخيرة لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز

البلاد- الرياض
ستكون العاصمة الرياض المحطة الـ 15 والأخيرة، التي تستضيف الجولة الختامية لبطولة لونجين العالمية ودوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز؛ حيث تقام منافساتها بين الـ 26 حتى الـ 28 من أكتوبر الجاري.
وستقام البطولة في الأرض الواقعة شرق مركز الملك عبدالله المالي، حيث بدأت شركة رياضة الفروسية للفعاليات والمملوكة بالكامل للاتحاد السعودي للفروسية بالعمل على تجهيز الموقع، وبناء كافة المرافق التي يتطلبها استضافة بطولة عالمية بهذا الحجم.
وسيشهد مقر البطولة إنشاء قرية للفعاليات المصاحبة، التي يتناسب مع كافة أفراد العائلة بالإضافة إلى المطاعم ومناطق الترفيه.
وتعد جولة لونجين سلسلة دولية مرموقة لقفز الحواجز؛ تضم أفضل رياضيي الفروسية في العالم الذين يتنافسون في مواقع مميزة حول العالم.