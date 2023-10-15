الرياضة

الرياض .. المحطة الأخيرة لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز

صحيفة البلادaccess_time1 / ربيع الآخر / 1445 هـ      15 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

ستكون العاصمة الرياض المحطة الـ 15 والأخيرة، التي تستضيف الجولة الختامية لبطولة لونجين العالمية ودوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز؛ حيث تقام منافساتها بين الـ 26 حتى الـ 28 من أكتوبر الجاري.

وستقام البطولة في الأرض الواقعة شرق مركز الملك عبدالله المالي، حيث بدأت شركة رياضة الفروسية للفعاليات والمملوكة بالكامل للاتحاد السعودي للفروسية بالعمل على تجهيز الموقع، وبناء كافة المرافق التي يتطلبها استضافة بطولة عالمية بهذا الحجم.

وسيشهد مقر البطولة إنشاء قرية للفعاليات المصاحبة، التي يتناسب مع كافة أفراد العائلة بالإضافة إلى المطاعم ومناطق الترفيه.

وتعد جولة لونجين سلسلة دولية مرموقة لقفز الحواجز؛ تضم أفضل رياضيي الفروسية في العالم الذين يتنافسون في مواقع مميزة حول العالم.

 

وكانت الرياض قد استضافت العام الماضي الجولة الختامية من جولات لونجين العالمية، بمشاركة الفرسان النخب العالميين ضمن المصنفين الـ 30 الأوائل وفق الاتحاد الدولي للفروسية.

وأفرد موقع البطولة على الشبكة العنكبوتية “الإنترنت” مساحة واسعة للحديث عن الرياض وتفاصيلها، كان من أبرزها أن “عشاق قفز الحواجز يترقبون بفارغ الصبر الفصل القادم المثير في الرياض، وكتب “كل الأنظار ستتوجه للرياض النابضة بالحياة، حيث تعرض هذه المدينة العالمية حقًا مزيجًا من التاريخ والحداثة، وتعد بأن تكون مضيفًا استثنائيًا للجولة الختامية لبطولة 2023”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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