لامين يامال ” أغلى” لاعب مراهق في العالم

أصبح الإسباني من أصل مغربي، لامين يامال (16 عامًا) أغلى لاعب مراهق في العالم بوصول قيمته التسويقية إلى 50 مليون يورو في الوقت الحالي.

يامال خطف الأضواء وبات محوّر حديث الصحافة، بعد أن قدّم مستويات قوية مع برشلونة والمنتخب الإسباني منذ بداية الموسم الحالي (2023-2024).

حسب منصّة ترانسفيرماركت (Transfermarket) فإن يامال بات أغلى لاعب كرة قدم محترف مراهق على الإطلاق، بوصول قيمته إلى 50 مليون يورو.

بالعودة إلى شهر سبتمبر الماضي، كانت قيمة لامين يامال 25 مليون يورو فقط، أي أن قيمته التسويقية تضاعفت خلال شهر واحد فقط.

يامال فضّل تمثيل منتخب إسبانيا عوضًا عن المغرب بلد والده، وقد ظهر مع (لا روخا) لأول مرّة في الفوز على قبرص (6-0) شهر سبتمبر الماضي.

وسارع برشلونة بتجديد عقد يامال شهر أكتوبر الحالي، مع بند جزائي بقيمة مليار يورو، ليصبح أصغر لاعب يتضمّن عقده هذا البند الجزائي في تاريخ اللعبة.

يامال أحد خرّيجي مدرسة برشلونة لكرة القدم (لا ماسيا) وقد ترقّى إلى الفريق الأول الموسم الماضي (2022-2023) بأمر من المدرب تشافي هيرنانديز.

مسيرة لامين يامال مع برشلونة