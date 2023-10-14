طريقة عمل كيكة الشيفون بالليمون

كعكة الشيفون بالليمون هي وصفة كيك مصنوعة من البيض والزيت حيث الزيت يجعل الكيكة رطبة والبيض يجعلها خفيفة
المقادير اللازمة
مكونات
زيت نباتي (1/2 كوب)
سكر (1 1/2 كوب مقسمة)
6 بيضات كبيرة (منفصلة)
عصير ليمون (حوالي 5 ليمونات)
1 ملعقة كبيرة قشر ليمون (مبشور ناعماً)
1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الليمون
دقيق الكيك (2 1/4 كوب)
1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر
1/2 ملعقة صغيرة ملح الطعام
طريقة العمل
سخني الفرن إلى 325 درجة فهرنهايت
بطني قالب أنبوبي مقاس 10 بوصات غير لاصق
يمزج الزيت مع كوب واحد من السكر وصفار البيض في وعاء الخلاط ويحرَك المزيج
أضيفي عصير الليمون والقشر والمستخلص
اخلطي المكونات على سرعة حتى تمتزج جيدًا
انخلي الدقيق مع البيكنج باودر والملح
باستخدام الخلاط على سرعة منخفضة أضيفي المكونات الجافة إلى خليط الصفار
اخفقي على سرعة عالية لمدة دقيقة واحدة ثم اتركيه جانباً
نخفق بياض البيض على سرعة متوسطة حتى يصل إلى المارينج
أضيفي نصف كوب السكر المتبقي تدريجيًا ثم ارفع السرعة إلى متوسطة عالية واخفقي
اسكبي الخليط في المقلاة
اخبزيها لمدة حوالي 50-60 دقيقة
تبريد الكعكة تماما في المقلاة
ثم تقدم