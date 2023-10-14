طريقة عمل كيكة الشيفون بالليمون

كعكة الشيفون بالليمون هي وصفة كيك مصنوعة من البيض والزيت حيث الزيت يجعل الكيكة رطبة والبيض يجعلها خفيفة

المقادير اللازمة

مكونات

زيت نباتي (1/2 كوب)

سكر (1 1/2 كوب مقسمة)

6 بيضات كبيرة (منفصلة)

عصير ليمون (حوالي 5 ليمونات)

1 ملعقة كبيرة قشر ليمون (مبشور ناعماً)

1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الليمون

دقيق الكيك (2 1/4 كوب)

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

1/2 ملعقة صغيرة ملح الطعام

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 325 درجة فهرنهايت

بطني قالب أنبوبي مقاس 10 بوصات غير لاصق

يمزج الزيت مع كوب واحد من السكر وصفار البيض في وعاء الخلاط ويحرَك المزيج

أضيفي عصير الليمون والقشر والمستخلص

اخلطي المكونات على سرعة حتى تمتزج جيدًا

انخلي الدقيق مع البيكنج باودر والملح

باستخدام الخلاط على سرعة منخفضة أضيفي المكونات الجافة إلى خليط الصفار

اخفقي على سرعة عالية لمدة دقيقة واحدة ثم اتركيه جانباً

نخفق بياض البيض على سرعة متوسطة حتى يصل إلى المارينج

أضيفي نصف كوب السكر المتبقي تدريجيًا ثم ارفع السرعة إلى متوسطة عالية واخفقي

اسكبي الخليط في المقلاة

اخبزيها لمدة حوالي 50-60 دقيقة

تبريد الكعكة تماما في المقلاة

ثم تقدم