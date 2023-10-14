المرأه صحة و عافية

طريقة عمل سوربيه الشوكولاتة الداكنة

نيفين عباسaccess_time30 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      14 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

ثبت أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة تعمل على خفض ضغط الدم وتقليل خطر التجلط وتعزيز الدورة الدموية للقلب وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب التاجية

المقادير اللازمة

ماء (2 ونصف كوب)
سكر (1 كوب)
⅛ ملعقة صغيرة ملح الطعام
مسحوق الكاكاو (1 كوب)

طريقة العمل

في قدر اخلطي الماء والسكر وملح الطعام والكاكاو
سخنيه على نار متوسطة وحركيه حتى يذوب السكر ولا توجد كتل من الكاكاو
ارفعي الحرارة واتركي الخليط حتى الغليان الكامل
ارفعيه من الحرارة
صبي الخليط في وعاء مع غطاء
ضعيه في الثلاجة حتى يصبح المزيج باردًا جدًا لمدة 3-4 ساعات على الأقل أو طوال الليل
قومي بتشغيل آلة الآيس كريم الخاصة بك وفقًا لتوجيهات الشركة المصنعة
ضعيها في وعاء بلاستيكي ثم غطي السطح بغطاء بلاستيكي ثم غطيها وجمديها طوال الليل
وتقدم مثلجة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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