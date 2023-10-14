طريقة عمل سوربيه الشوكولاتة الداكنة

ثبت أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة تعمل على خفض ضغط الدم وتقليل خطر التجلط وتعزيز الدورة الدموية للقلب وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب التاجية

المقادير اللازمة

ماء (2 ونصف كوب)

سكر (1 كوب)

⅛ ملعقة صغيرة ملح الطعام

مسحوق الكاكاو (1 كوب)

طريقة العمل

في قدر اخلطي الماء والسكر وملح الطعام والكاكاو

سخنيه على نار متوسطة وحركيه حتى يذوب السكر ولا توجد كتل من الكاكاو

ارفعي الحرارة واتركي الخليط حتى الغليان الكامل

ارفعيه من الحرارة

صبي الخليط في وعاء مع غطاء

ضعيه في الثلاجة حتى يصبح المزيج باردًا جدًا لمدة 3-4 ساعات على الأقل أو طوال الليل

قومي بتشغيل آلة الآيس كريم الخاصة بك وفقًا لتوجيهات الشركة المصنعة

ضعيها في وعاء بلاستيكي ثم غطي السطح بغطاء بلاستيكي ثم غطيها وجمديها طوال الليل

وتقدم مثلجة