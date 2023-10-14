طريقة عمل خبز المونكي بريد بالجبنة

مونكي بريد هي عبارة عن كرات من العجين المخبوز والتي يمكن أت تقدم حلوة بحشو السكر والقرفة والكراميل أو مالحة بالجبنة

المقادير اللازمة

2 ملعقة صغيرة (كيس 7 جرام) خميرة مجففة

1 كوب (250 مل) ماء فاتر

2 ⅔ كوب (400 جم) دقيق عادي بالإضافة إلى كمية إضافية من الدقيق

2 ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون

جبن موازريلا

لزبدة الأعشاب والثوم

80 جرام زبدة طرية

½ ملعقة صغيرة ملح الثوم

1 فص صغير من الثوم مهروس

½ ملعقة صغيرة من الأعشاب الإيطالية المجففة

طريقة العمل

العجين

أضيفي الخميرة إلى الماء الدافئ واخلطها جيدًا اتركيها دقائق حتى تتشكل الفقاعات على سطح الماء

ضعي الدقيق والملح في وعاء خلط كبير

يسكب داخله خليط الخميرة مع الزيت

باستخدام يديك اخلطي العجينة حتى تتشكل على شكل كرة وتصبح ناعمة

ضعيها على سطح عمل مرشوش بقليل من الدقيق واعجنيها لبضع دقائق

ضعي العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت

ثم غطيها بورق النايلون أو منشفة

تترك جانباً في مكان دافئ لتتخمر لمدة 30 دقيقة أو حتى يتضاعف حجمها

زبدة الأعشاب والثوم

تمزج الزبدة والملح والثوم والأعشاب المجففة ويُخلط جيدًا

ضعيها في الثلاجة حتى تصبح متماسكة وباردة

سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية / 180 درجة مئوية مع تشغيل المروحة

قسمي العجين لكرات صغيرة

ثم تحشي بالجبنة وقليل من الزبدة المبردة وتلف ثم على شكل كرات

ضعي كرات العجين المحشوة داخل صينية بها فتحة بالمنتصف

غطيها واتركيها في مكان دافئ لمدة 15 دقيقة حتى ترتفع قليلاً

عندما تصبح جاهزة للطهي قومي بدهنها بالزبدة

أخرجي الصينية وضعي جبن موزاريلا فوق اللفائف

تعاد إلى الفرن وتطهى لمدة 5-10 دقائق أخرى أو حتى تذوب الجبنة وتصبح ذهبية اللون

تنقل إلى طبق التقديم وتقدم فوراً