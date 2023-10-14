الرياضة

الفضائح “تتوالى” وتهز أركان المنتخب الإيطالي!

محمد ابو الوفاaccess_time30 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      14 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
منتخب إيطاليا

اسُتبعد الثنائي نيكولو زانيولو وساندرو تونالي من معسكر المنتخب الإيطالي الجمعة، للاشتباه في ضلوعهما في قضايا مراهنات غير قانونية.

 

وجاء استبعاد زانيولو وتونالي من معسكر (الأتزوري) قبل أيام قليلة من مباراتي إيطاليا أمام مالطا وإنجلترا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

 

وقالت وسائل إعلام: إن فضيحة أخرى ضربت المنتخب الإيطالي أقل من 17 عامًا، حيث تم طرده من المنتخب نتيجة سلوك عدواني عنيف.

 

وكسر ماركو ناستي أنف زميله ماتيو روجيري خلال اشتباك بينهما، ما أدّى إلى طرد لاعب باري من معسكر إيطاليا وتسليط عقوبة غليطة ضده.

 

هذه الأخبار تأتي تباعًا، بعد تحقيق السلطات مع الإيطالي الشاب نيكولو فاغيولي لاعب يوفنتوس، نتيجة تورطه في قضايا مراهنات غير مشروعة.

 

كما ظهر اسم البولندي نيكولا زاليفسكي من نادي روما الإيطالي، في قضايا مراهنات، وقد تكتشف الشرطة أسماء لاعبين كبار في الأيام المقبلة.

m.abo.elwafa

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