الفضائح “تتوالى” وتهز أركان المنتخب الإيطالي!

اسُتبعد الثنائي نيكولو زانيولو وساندرو تونالي من معسكر المنتخب الإيطالي الجمعة، للاشتباه في ضلوعهما في قضايا مراهنات غير قانونية.

وجاء استبعاد زانيولو وتونالي من معسكر (الأتزوري) قبل أيام قليلة من مباراتي إيطاليا أمام مالطا وإنجلترا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وقالت وسائل إعلام: إن فضيحة أخرى ضربت المنتخب الإيطالي أقل من 17 عامًا، حيث تم طرده من المنتخب نتيجة سلوك عدواني عنيف.

وكسر ماركو ناستي أنف زميله ماتيو روجيري خلال اشتباك بينهما، ما أدّى إلى طرد لاعب باري من معسكر إيطاليا وتسليط عقوبة غليطة ضده.

هذه الأخبار تأتي تباعًا، بعد تحقيق السلطات مع الإيطالي الشاب نيكولو فاغيولي لاعب يوفنتوس، نتيجة تورطه في قضايا مراهنات غير مشروعة.

كما ظهر اسم البولندي نيكولا زاليفسكي من نادي روما الإيطالي، في قضايا مراهنات، وقد تكتشف الشرطة أسماء لاعبين كبار في الأيام المقبلة.