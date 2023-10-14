الرياضة العدالة بطل المملكة في المبارزة

الدمام- البلاد

حقق نادي العدالة للعبة المبارزة المركز الأول في بطولة المملكة الجولة الفضية U13، التي جرت في صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في الخبر بمشاركة 13 نادياً على مستوى المملكة، ونال البطل الواعد محمد سامي العبيد المركز الأول في البطولة، كما أثار اللاعب إعجاب الجميع بمستواه المتألق في البطولة، وحصوله على المركز الأول بجدارة. وأعرب اللاعب عن سروره لتحقيق هذا الإنجاز، وقال: أهدي ما تحقق لإدارة النادي وإدارة الفريق على ما يبذلونه من جهود كبيرة مقدرة ومثمنة، كذلك الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الوطني علي العبيد على جهوده معي ومع بقية أفراد الفريق. فيما تأهل لاعبا العدالة” جهاد العبيد وفياض العبيد” للمشاركة في الجولة الأوربية تحت 17 سنة في العاصمة المجرية بودابست مع المنتخب السعودي، وأبدى اللاعبان سعادتهما بانضمامهما للمنتخب والمشاركة في البطولة العالمية.