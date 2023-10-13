الرياضة ورشة عمل للتعريف بآلية تقديم الاعتمادات الإعلامية لدورة الألعاب السعودية 2023

الرياض – هاني البشر

نظمت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية 2023، ورشة عمل لممثلي الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية المحلية، حول آلية استخراج الاعتمادات الإعلامية الخاصة بالنسخة الثانية للدورة تمهيداً لبدء إصدارها خلال الفترة المقبلة. وشهدت ورشة العمل التي عقدت في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حضور عدد كبير من الإعلاميين المحليين وعدد من مسؤولي اللجنة المنظمة والذين تطرقوا خلال الورشة إلى الخطوات والشروط الهامة لضمان حصول المؤسسات الإعلامية على الاعتمادات فور الإعلان عن فتح باب التقديم لوسائل الإعلام. واستهدفت ورشة العمل الإجابة عن كافة الاستفسارات التي قد تكون لدى ممثلي وسائل الإعلام، انطلاقاً من حرص دورة الألعاب السعودية الدائم على معاونتهم في تأدية مهمتهم على أكمل وجه. وقدم مسؤولو اللجنة المنظمة للحضور شرح وافٍ بالخطوات حول تصنيفات الإعلاميين خلال الدورة كالصحف المطبوعة والإعلام المرئي والرقمي ووسائل البث التلفزيوني والإذاعي وحقوق البث للدورة، إلى جانب التعريف بآلية التغطية والأماكن المسموحة بتواجد المصورين وقواعد التصوير في مختلف مواقع المنافسات. كما اطلع الحضور في ورشة العمل على الأهداف الإعلامية للدورة ورسائلها والرامية إلى ترسيخ دورة الألعاب السعودية كمنصة للرياضيين السعوديين من أجل تحقيق التميز والوصول إلى أفضل إمكانياتهم، وإلهام الشباب السعودي من خلال الرياضة وإظهار قدرات المملكة عالمياً في استضافة أكبر الفعاليات. وتطرقت ورشة العمل إلى جولة شعلة الدورة هذا العام والتي ستجوب خلالها جميع مناطق المملكة للتعريف بدورة الألعاب السعودية والاحتفال بأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ الفعاليات الرياضية في المملكة وزيادة التوعية بالألعاب السعودية والترويج لقيمها وأهدافها. الجدير بالذكر أن النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية ستقام خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 10 ديسمبر 2023 في مدينة الرياض، ويتنافس الرياضيون هذا العام ضمن 53 رياضة فردية وجماعية، تتضمن 6 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية، و4 رياضات استعراضية، و12 رياضة للشباب، وسيتنافس الرياضيون المشاركون في الدورة على جوائز هي الأعلى في تاريخ المنطقة.