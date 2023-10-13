الرياضة مليباري رئيسًا لملتقى (بصمة اتحادي)

البلاد- جدة عقدت” بصمة اتحادي” ملتقاها نصف السنوي الشامل، الذي أعلن فيه مؤسس البصمة ‏إبراهيم كنداسة، اختيار الاستاذ هشام ‏مليباري، رئيسا للبصمة، وسط ترحيب كامل ‏بهذا الاختيار من الجميع، نظير العمل المميز الذي ‏قدمه (ابو عبدالرحمن) طوال ‏السنوات الماضية برئاسته المسؤولية الاجتماعية ‏للبصمة.‏ الاجتماع الذي تم في إحدى القاعات الخاصة شمال جدة، قدم فيه الرئيس ‏الجديد ‏للبصمة مرئياته للفترة المقبلة بزيادة تفعيل التكريمات والزيارات لمنسوبي ‏الاتحاد ‏وتسليط الضوء على من خدم الاتحاد في أي فترة من تاريخه، لنقل تجاربهم ‏ونشر ‏المعلومات عنهم للأجيال الجديدة.‏ الحاضرون للملتقي ناقشوا كذلك عددًا من المواضيع المهمة؛ منها التركيز على خدمة ‏نادي ‏الاتحاد ومنسوبيه، وتفعيل العمل الإعلامي الذي يبرز دور البصمة، وإعادة ‏المسابقات ‏الخاصة بجمهور العميد، والمشاركة والحضور في الفعاليات المهمة ومسار ‏البصمة المستقبلية.‏ وعرض على الأعضاء مسيرة وإنجازات البصمة خلال خمس سنوات ونصف من ‏العمل الجماعي الكبير، رصد خلاله مسيرة مايقرب من ١٠ آلاف شخصية اتحادية ‏عبر تاريخ (عميد) الأندية السعودية، وثقت البصمة سيرهم وصورهم، ومانشر عنهم ‏في الصحف، وتم الانتهاء من توثيق أكثر من 2000 شخصية، وجمعها في أكثر من ‏‏٢٥٠ كتابا ومسودة، والعمل مستمرا لإكمال البقية.‏ حضر الملتقى ممثلون عن الإدارة العليا، كل من: (النجم الشامل) الكابتن فريد زاهد، ‏حسن باصفار، سمير غالب، وأعضاء ادارة البصمة المرشحة للموسم الحالي، وكُرم ‏فيه أعضاء من الإدارة السابقة ممن حضروا الملتقى وهم: حسن باصفار، سعود ‏جستنية، عبدالله الطيار، هاني باحارث، ومروان بازي. بحضور مستشاري البصمة ‏الإعلاميين عبدالله سلمان وعبدالله ينبعاوي.‏