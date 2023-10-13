مليباري رئيسًا لملتقى (بصمة اتحادي)

عقدت” بصمة اتحادي” ملتقاها نصف السنوي الشامل، الذي أعلن فيه مؤسس البصمة إبراهيم كنداسة، اختيار الاستاذ هشام مليباري، رئيسا للبصمة، وسط ترحيب كامل بهذا الاختيار من الجميع، نظير العمل المميز الذي قدمه (ابو عبدالرحمن) طوال السنوات الماضية برئاسته المسؤولية الاجتماعية للبصمة.
الاجتماع الذي تم في إحدى القاعات الخاصة شمال جدة، قدم فيه الرئيس الجديد للبصمة مرئياته للفترة المقبلة بزيادة تفعيل التكريمات والزيارات لمنسوبي الاتحاد وتسليط الضوء على من خدم الاتحاد في أي فترة من تاريخه، لنقل تجاربهم ونشر المعلومات عنهم للأجيال الجديدة.
الحاضرون للملتقي ناقشوا كذلك عددًا من المواضيع المهمة؛ منها التركيز على خدمة نادي الاتحاد ومنسوبيه، وتفعيل العمل الإعلامي الذي يبرز دور البصمة، وإعادة المسابقات الخاصة بجمهور العميد، والمشاركة والحضور في الفعاليات المهمة ومسار البصمة المستقبلية.
وعرض على الأعضاء مسيرة وإنجازات البصمة خلال خمس سنوات ونصف من العمل الجماعي الكبير، رصد خلاله مسيرة مايقرب من ١٠ آلاف شخصية اتحادية عبر تاريخ (عميد) الأندية السعودية، وثقت البصمة سيرهم وصورهم، ومانشر عنهم في الصحف، وتم الانتهاء من توثيق أكثر من 2000 شخصية، وجمعها في أكثر من ٢٥٠ كتابا ومسودة، والعمل مستمرا لإكمال البقية.
حضر الملتقى ممثلون عن الإدارة العليا، كل من: (النجم الشامل) الكابتن فريد زاهد، حسن باصفار، سمير غالب، وأعضاء ادارة البصمة المرشحة للموسم الحالي، وكُرم فيه أعضاء من الإدارة السابقة ممن حضروا الملتقى وهم: حسن باصفار، سعود جستنية، عبدالله الطيار، هاني باحارث، ومروان بازي. بحضور مستشاري البصمة الإعلاميين عبدالله سلمان وعبدالله ينبعاوي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م