الرياضة

مليباري رئيسًا لملتقى (بصمة اتحادي)

صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      13 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

 البلاد- جدة

عقدت” بصمة اتحادي” ملتقاها نصف السنوي الشامل، الذي أعلن فيه مؤسس البصمة ‏إبراهيم كنداسة، اختيار الاستاذ هشام ‏مليباري، رئيسا للبصمة، وسط ترحيب كامل ‏بهذا الاختيار من الجميع، نظير العمل المميز الذي ‏قدمه (ابو عبدالرحمن) طوال ‏السنوات الماضية برئاسته المسؤولية الاجتماعية ‏للبصمة.‏

الاجتماع الذي تم في إحدى القاعات الخاصة شمال جدة، قدم فيه الرئيس ‏الجديد ‏للبصمة مرئياته للفترة المقبلة بزيادة تفعيل التكريمات والزيارات لمنسوبي ‏الاتحاد ‏وتسليط الضوء على من خدم الاتحاد في أي فترة من تاريخه، لنقل تجاربهم ‏ونشر ‏المعلومات عنهم للأجيال الجديدة.‏

الحاضرون للملتقي ناقشوا كذلك عددًا من المواضيع المهمة؛ منها التركيز على خدمة ‏نادي ‏الاتحاد ومنسوبيه، وتفعيل العمل الإعلامي الذي يبرز دور البصمة، وإعادة ‏المسابقات ‏الخاصة بجمهور العميد، والمشاركة والحضور في الفعاليات المهمة ومسار ‏البصمة المستقبلية.‏

وعرض على الأعضاء مسيرة وإنجازات البصمة خلال خمس سنوات ونصف من ‏العمل الجماعي الكبير، رصد خلاله مسيرة مايقرب من ١٠ آلاف شخصية اتحادية ‏عبر تاريخ (عميد) الأندية السعودية، وثقت البصمة سيرهم وصورهم، ومانشر عنهم ‏في الصحف، وتم الانتهاء من توثيق أكثر من 2000 شخصية، وجمعها في أكثر من ‏‏٢٥٠ كتابا ومسودة، والعمل مستمرا لإكمال البقية.‏

حضر الملتقى ممثلون عن الإدارة العليا، كل من: (النجم الشامل) الكابتن فريد زاهد، ‏حسن باصفار، سمير غالب، وأعضاء ادارة البصمة المرشحة للموسم الحالي، وكُرم ‏فيه أعضاء من الإدارة السابقة ممن حضروا الملتقى وهم: حسن باصفار، سعود ‏جستنية، عبدالله الطيار، هاني باحارث، ومروان بازي. بحضور مستشاري البصمة ‏الإعلاميين عبدالله سلمان وعبدالله ينبعاوي.‏

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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