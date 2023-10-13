الرياضة

للمرة الأولى.. سيدات أخضر السهام يشاركن في البطولة العربية

صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      13 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض
تسجل البطولة العربية الـ 13 المفتوحة للقوس والسهم، رجال وسيدات، التي تستضيفها مدينة الرياض للمرة الأولى خلال الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر المقبل، أول مشاركة للمنتخب السعودي للسيدات في تاريخ المنافسات العربية.

وبدأت اليوم ثماني لاعبات سعوديات يمثلْنَ أخضر السهام في التصفيات الأولية من البطولة التي تحتضنها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مدينة الرياض، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة يمثلون 20 منتخباً مشاركاً.

واللاعبات هن” دلال المقيرن وحصة السريع وسارة بن سلوم وشادن المرشود ومنيرة السديري ونوف المليك وهديل السلامة وشهر زاد لوكانيش” يتنافسن في القوس الأولمبي والقوس المركب.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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