للمرة الأولى.. سيدات أخضر السهام يشاركن في البطولة العربية

البلاد- الرياض
تسجل البطولة العربية الـ 13 المفتوحة للقوس والسهم، رجال وسيدات، التي تستضيفها مدينة الرياض للمرة الأولى خلال الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر المقبل، أول مشاركة للمنتخب السعودي للسيدات في تاريخ المنافسات العربية.
وبدأت اليوم ثماني لاعبات سعوديات يمثلْنَ أخضر السهام في التصفيات الأولية من البطولة التي تحتضنها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مدينة الرياض، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة يمثلون 20 منتخباً مشاركاً.
واللاعبات هن” دلال المقيرن وحصة السريع وسارة بن سلوم وشادن المرشود ومنيرة السديري ونوف المليك وهديل السلامة وشهر زاد لوكانيش” يتنافسن في القوس الأولمبي والقوس المركب.