الرياضة “سالم الدوسري” مرشح لجائزة أفضل لاعب آسيوي

البلاد- جدة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ترشيح نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال، سالم الدوسري لجائزة أفضل لاعب آسيوي عن عام 2022. ويتنافس الدوسري مع الأسترالي ماثيو ليكي لاعب نادي ملبورن والقطري المعز علي هداف الدحيل، على جائزة أفضل لاعب آسيوي. ويقام حفل الإعلان عن الفائز في العاصمة القطرية الدوحة، يوم 31 أكتوبر الجاري، بعد غياب أربع سنوات. وقام سالم الدوسري بدور محوري في فوز المنتخب السعودي خلال كأس العالم 2022 في قطر، على الأرجنتين التي تُوجت لاحقاً بلقب البطولة. كما نجح في مساواة الرقم القياسي المسجل باسم سامي الجابر لأكبر عدد من الأهداف للسعودية في نهائيات كأس العالم (بمجموع 3 أهداف). وساهم الدوسري البالغ من العمر 32 عاماً، أيضاً في تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023،. ونجح الدوسري في تسجيل هدفين خلال المباراة أمام فلامينغو البرازيلي في قبل نهائي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية. وسجل 4 أهداف وصنع 3، ليساهم في بلوغ الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2022.