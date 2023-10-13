روشن شريكًا تقديميًا لبطولة ليف قولف جدة

جدة- خالد مرضاح
أصبحت شركة التطوير العقاري الوطنية “روشن” الشريك التقديمي لبطولة ليف قولف جدة للعام الثاني على التوالي- الحدث العالمي الذي يقام على ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر- بمشاركة نخبة نجوم القولف عالميًا.
وتعتبر بطولة ليف قولف جدة المقدمة من روشن الحدث الثالث عشر ضمن رزنامة بطولات ليف قولف لهذا العام، ومن المنتظر أن تشهد تنافسًا قويًا بين اللاعبين مع اقتراب تحديد الفائزين بلقبي الفرق والأفراد، بالإضافة إلى حجز المقاعد وضمان المشاركة في نسخة العام المقبل.
وستضم قائمة الأسماء المشاركة كل من: الأمريكي بروكس كيبكا الذي حقق اللقب الفردي، وقاد فريقه “سماش” للفوز بلقب منافسات الفرق في النسخة الماضية من بطولة ليف قولف جدة. والأسترالي كاميرون سميث الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة لعام 2022، الذي يعتلي حاليًا سلم الترتيب العام للمنافسات الفردية، والأمريكي فيل ميكلسون أحد أساطير رياضة القولف، ومواطنوه برايسون ديشامبو بطل أمريكا المفتوحة لعام 2020، إلى جانب داستن جونسون وبوبا واتسون والألماني مارتن كايمر الفائزين بألقاب بطولات كبرى.