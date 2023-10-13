الرياضة

روشن شريكًا تقديميًا لبطولة ليف قولف جدة

صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      13 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- خالد مرضاح
أصبحت شركة التطوير العقاري الوطنية “روشن” الشريك التقديمي لبطولة ليف قولف جدة للعام الثاني على التوالي- الحدث العالمي الذي يقام على ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر- بمشاركة نخبة نجوم القولف عالميًا.

وتعتبر بطولة ليف قولف جدة المقدمة من روشن الحدث الثالث عشر ضمن رزنامة بطولات ليف قولف لهذا العام، ومن المنتظر أن تشهد تنافسًا قويًا بين اللاعبين مع اقتراب تحديد الفائزين بلقبي الفرق والأفراد، بالإضافة إلى حجز المقاعد وضمان المشاركة في نسخة العام المقبل.

وستضم قائمة الأسماء المشاركة كل من: الأمريكي بروكس كيبكا الذي حقق اللقب الفردي، وقاد فريقه “سماش” للفوز بلقب منافسات الفرق في النسخة الماضية من بطولة ليف قولف جدة. والأسترالي كاميرون سميث الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة لعام 2022، الذي يعتلي حاليًا سلم الترتيب العام للمنافسات الفردية، والأمريكي فيل ميكلسون أحد أساطير رياضة القولف، ومواطنوه برايسون ديشامبو بطل أمريكا المفتوحة لعام 2020، إلى جانب داستن جونسون وبوبا واتسون والألماني مارتن كايمر الفائزين بألقاب بطولات كبرى.

 

وتشمل الشراكة تعاون روشن وليف قولف من خلال تقديم مجموعة من البرامج تحت مظلة مبادرة “Potential Unleashed”، التي تهدف لتحقيق أثر إيجابي مستدام لدعم المجتمع المحلي في الدول التي تحتضن جميع بطولات ليف قولف حول العالم.

وتعليقًا على الشراكة، قال ديفيد جروفر، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة “روشن”: “أضافت ليف قولف ديناميكية جديدة لرياضة القولف الاحترافية، من خلال تقديم نظام لعب مبتكر يقوم بتشكيل مستقبل هذه الرياضة ويصل بها إلى مجتمعات مختلفة حول العالم. ونحن فخورون بكوننا الشريك التقديمي لهذا الحدث مرة أخرى مع استعداد نخبة لاعبي القولف للمنافسة على اللقب الفردي الذي سيحسم أمام جمهور جدة”.

وقالت مونيكا في، نائب أول للرئيس، ورئيسة الشراكات الدولية في ليف قولف: “شراكات كهذه تُقدّم فرصًا مميزة للاعبين وللجماهير أيضًا للاستمتاع برياضة القولف وتحقيق أثر هادف خارج الملعب، كما تعكس إمكانية استخدام هذه الرياضة كقوة دافعة للخير في مختلف المجتمعات حول العالم. ونتطلع لاستضافة بطولة رائعة مع روشن.”

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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