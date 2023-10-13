الرياضة حلبة كورنيش جدة محطة للمشاركين في رالي صحراوي بدوي دولي يوم 18 أكتوبر

خالد مرضاح – جدة

تستضيف حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، المشاركين في فعالية “HERO-ERA”، الرحلة الصحراوية البدوية التي تمر في 4 دول، هي” الأردن والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة” وذلك بين 10 و26 أكتوبر. ويمتلك الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية (SAMF) دوراً مهماً في مساعدة المنظمين والفرق بكل متطلباتهم الضرورية لإقامة هذا الحدث في المملكة العربية السعودية، وهو حدث رائد والأول من نوعه في البلاد. وشركة رياضة المحركات السعودية (SMC) وحلبة كورنيش جدة سيستضيفان هذا الحدث االشيق، بمشاركة 45 فريقاً قوياً وأبطال سابقين في رياضة السيارات من 18 دولة مختلفة. فبعد قطعهم آلاف الكيلومترات، سيتوقف المشاركون في حلبة كورنيش جدة يوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، حيث سيستعرضون سياراتهم ويستمتعون بجولة في الحلبة، حيث تُعتبر حلبة كورنيش جدة محطة مهمة جداً ومُنتظرة للفرق المشارِكة، إذ تتميّز بهندستها وتفاصيلها، كما تحظى بشهرة عالمية بعدما استقبلت سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 ثلاث مرات، والعديد من الفعاليات الكبرى الأخرى. تبلغ مسافة الرحلة 7500 كلم، يكتشف خلالها المشاركون في هذه المغامرة الصعبة معالم جديدة، ثقافية وتاريخية ودينية، حيث ستنخرط الفرق المشارِكة على مدار 17 يوماً، بنشاطات عدة، وسيكون الجميع متحمّسا لاستكشاف معالم جديدة في مختلف الدول، خصوصاً في المملكة العربية السعودية التي اعتدنا على مشاهدة تضاريسها المذهلة من خلال استضافتها لرالي داكار السعودية في مختلف المدن. لا يصل الرالي إلى مستوى بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة، لأنّ النجوم سيتمتعون بمركبات أقل تعقيداً، كما سيتم تنظيمه وفقاً للوائح العادية، رغم تكيّف غالبية المشاركين مع ظروف الصحراء في مسيرتهم. وسيكون المسار مليئاً بالتحديات والعراقيل، خصوصاً أنّ الصحراء تتخللها الوديان والتضاريس الوعِرة، قبل أن يعبر الفائز خط النهاية بعد اجتياز كل هذه الصعوبات. مما لا شك فيه أنّ الفرق ستستمتع بهذه المغامرة، لكنّ الأكيد أنّ المملكة العربية السعودية ستكون مرة جديدة نقطة مهمة لنجوم عالم رياضة المحركات، وفي رالي لا يشبه غيره من الراليات.